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За хворого на коронавірус чоловіка з Житомира взялась поліція через замовчування контактів

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Коронавірус у Житомирі: хворий на коронавірус збрехав про контакти / svatove.city

19 березня у Житомирі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Чоловік збрехав про мандрівку, заявивши про те, що їздив за корон з двома людьми. Згодом виявилось, що він працює у турфірмі та мандрував з групою туристів.

Хворий на коронавірус чоловік змовчав про те, що їздив з групою у понад 30 людей, повідомляє пресслужба Національної поліції Житомирщини. 

Раніше Працює у турфірмі та возив за кордон групу людей: деталі про хворого на коронавірус з Житомира

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 325, а саме за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. 

Нині правоохоронці проводять розслідування та перевіряють інформацію стосовно того, що чоловік приховав відомості про мандрівку. Хворого підозрюють у тому, що він був причетний до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну.

Поки що працівникам поліції вдалося встановити те, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей. Нині правоохоронці встановлюють їх контакти та місце проживання. 

З тими, людьми, кого довелося знайти, спілкуються, аби точно визначити мету нещодавнього візиту за кордон та пояснити їм необхідність самоізоляції.

Раніше голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповідав, що хворий вказав, що повертався в Україну разом з другом та його сином, але відмовлявся надати їхні дані.

Станом на 21 березня, в Україні зафіксували 41 випадок зараження коронавірусом, 3 з яких летальні, а 1 людина одужала.

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Поліція Кримінальні новини Коронавірус Covid-19 Новини Житомира Новини Здоров'я Лікування
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