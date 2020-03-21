За хворого на коронавірус чоловіка з Житомира взялась поліція через замовчування контактів

19 березня у Житомирі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. Чоловік збрехав про мандрівку, заявивши про те, що їздив за корон з двома людьми. Згодом виявилось, що він працює у турфірмі та мандрував з групою туристів.

Хворий на коронавірус чоловік змовчав про те, що їздив з групою у понад 30 людей, повідомляє пресслужба Національної поліції Житомирщини.

Раніше Працює у турфірмі та возив за кордон групу людей: деталі про хворого на коронавірус з Житомира

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 325, а саме за порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням.

Нині правоохоронці проводять розслідування та перевіряють інформацію стосовно того, що чоловік приховав відомості про мандрівку. Хворого підозрюють у тому, що він був причетний до перевезення організованої групи туристів до Австрії та назад в Україну.

Поки що працівникам поліції вдалося встановити те, що рейсами авіаліній в обидві сторони одночасно з хворим скористались ще понад 30 людей. Нині правоохоронці встановлюють їх контакти та місце проживання.

З тими, людьми, кого довелося знайти, спілкуються, аби точно визначити мету нещодавнього візиту за кордон та пояснити їм необхідність самоізоляції.

Раніше голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко розповідав, що хворий вказав, що повертався в Україну разом з другом та його сином, але відмовлявся надати їхні дані.

Станом на 21 березня, в Україні зафіксували 41 випадок зараження коронавірусом, 3 з яких летальні, а 1 людина одужала.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.