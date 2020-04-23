За кілька тижнів жителі Швеції матимуть імунітет до коронавірусу попри ігнорування карантину

Стратегія масової імунізації передбачає, що велика частина населення повинна перехворіти і розвинути імунітет, і тоді інфекція сама собою зійде нанівець. Захищати слід тільки особливо вразливі групи – зокрема, людей похилого віку.

Саме такий підхід застосували в Швеції: замість того щоб закривати школи, магазини та виробництва, а громадян змушувати сидіти по домівках, уряд країни рекомендував залишатися вдома тільки пенсіонерам, пише CNBC.

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Схоже, що така стратегія, попри критику, дає свої плоди. За словами головного епідеміолога Швеції, в столиці зростання кількості інфікованих людей зупинено.

У великих районах Швеції навколо Стокгольма ми досягли плато (по числу нових випадків), і ми вже бачимо ефект масового імунітету, а через кілька тижнів ми побачимо його ще більшою мірою. І в решті частини країни ситуація стабільна,

– сказав Андерс Тегнелл, головний епідеміолог Агентства суспільної охорони здоров'я.



Жителі Стокгольму 21 квітня 2020 року під час нової пандемії коронавірусу / Фото cnbc.com

Масовий імунітет зазвичай формується в процесі вакцинації, коли антитіла виробляються приблизно у 60% населення. Однак не маючи готової вакцини, вчені поки не можуть передбачити, чи виникає у перехворілих імунітет і якщо так, то на який термін.

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За словами Тегнелла, збір даних і моделювання свідчать про те, що 20% населення столиці вже мають імунітет до коронавірусу, а через кілька тижнів випадки зараження будуть скорочуватися, всупереч збільшенню обсягів тестування.

На жаль, показники смертності високі через проникнення коронавірусної інфекції в будинках для людей похилого віку, ми розслідуємо причину,

– додав чиновник.

Представники ВООЗ з обережністю ставляться до ідеї формування колективного імунітету, який призведе до природного загасання епідемії.

За їх даними, антитіла до COVID-19 є в кращому випадку у 2 – 3% населення світу. Зберігати карантинні заходи доведеться до тих пір, поки не створять вакцину.

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