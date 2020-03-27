За кордоном померла четверта українка від коронавірусу
У Міністерстві закордонних справ України повідомили про смерть четвертої українки від Covid-19 за кордоном. Наразі невідомо, у якій країні стався летальний випадок.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у фейсбуці.
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Раніше було відомо про смерть трьох громадянок України від коронавірусу в Італії. Про четверту смерть подробиць наразі невідомо.
160 українців перебувають на карантині:
- 106 – у Польщі,
- 16 – у Бразилії,
- 8 – у Нігерії,
- 8 – у В'єтнамі,
- 7 – у Німеччині,
- 4 – у Йорданії,
- 3 – в Об'єднаних Арабських Еміратах,
- по 2 – у США, Австралії та Молдові,
- по 1 – у Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі.
Також відомо, що 8 українців одужали.
22 громадян України проходять лікування:
У ФРН – 4,
У Домініканській Руспубліці – 4,
У Польщі – 2,
В Італії – 5,
В ОАЕ – 2,
В Іспанії – 1,
На Сейшельських островах – 1,
В США – 1,
У Нідерландах – 1,
В Нігерії – 1.
Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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