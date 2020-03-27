За кордоном померла четверта українка від коронавірусу

У Міністерстві закордонних справ України повідомили про смерть четвертої українки від Covid-19 за кордоном. Наразі невідомо, у якій країні стався летальний випадок.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у фейсбуці.

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Раніше було відомо про смерть трьох громадянок України від коронавірусу в Італії. Про четверту смерть подробиць наразі невідомо.

160 українців перебувають на карантині:

106 – у Польщі,

16 – у Бразилії,

8 – у Нігерії,

8 – у В'єтнамі,

7 – у Німеччині,

4 – у Йорданії,

3 – в Об'єднаних Арабських Еміратах,

по 2 – у США, Австралії та Молдові,

по 1 – у Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі.

Також відомо, що 8 українців одужали.

22 громадян України проходять лікування:

У ФРН – 4,

У Домініканській Руспубліці – 4,

У Польщі – 2,

В Італії – 5,

В ОАЕ – 2,

В Іспанії – 1,

На Сейшельських островах – 1,

В США – 1,

У Нідерландах – 1,

В Нігерії – 1.

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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