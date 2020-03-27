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За кордоном померла четверта українка від коронавірусу

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За кордоном померла четверта українка від коронавірусу / Getty Images

У Міністерстві закордонних справ України повідомили про смерть четвертої українки від Covid-19 за кордоном. Наразі невідомо, у якій країні стався летальний випадок.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України у фейсбуці.

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Раніше було відомо про смерть трьох громадянок України від коронавірусу в Італії. Про четверту смерть подробиць наразі невідомо.

160 українців перебувають на карантині:

  • 106 – у Польщі,
  • 16 – у Бразилії,
  • 8 – у Нігерії,
  • 8 – у В'єтнамі,
  • 7 – у Німеччині,
  • 4 – у Йорданії,
  • 3 – в Об'єднаних Арабських Еміратах,
  • по 2 – у США, Австралії та Молдові,
  • по 1 – у Китаї, Катарі, Нідерландах, Румунії, Чорногорії та на Кубі.

Також відомо, що 8 українців одужали.

22 громадян України проходять лікування:

У ФРН – 4,
У Домініканській Руспубліці – 4,
У Польщі – 2,
В Італії – 5,
В ОАЕ – 2,
В Іспанії – 1,
На Сейшельських островах – 1,
В США – 1,
У Нідерландах – 1,
В Нігерії – 1.

Коронавірус Симптоми

Симптоми коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус в Україні Здорове життя
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