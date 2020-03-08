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За порушення самоізоляції через коронавірус у Росії загрожує реальний тюремний термін

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Росіяни, які порушують режим самоізоляції, можуть нарватися на справжні неприємності / amic.ru

У Росії будуть притягувати до кримінальної відповідальності громадян, які порушуватимуть правила самоізоляції через епідемію коронавірусу. За це може грозити до 5 років за ґратами.

Мовиться про громадян, які приїхали з країн, де активно поширюється хвороба, зазначається на сайті Департаменту охорони здоров'я Москви.

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Говорячи про відповідальність у вигляді 5-річного ув'язнення, влада російської столиці посилається на статтю кримінального кодексу Росії про порушення санітарно-епідеміологічних норм.

Втім у повідомленні навіть не уточнюється, що ця стаття передбачає ув'язнення лише у разі, якщо воно призвело до смерті людини.

Згідно з указом мера Москви, Сергія Собяніна, громадяни, які прибули з країн, де вирує епідемія коронавірусу, повинні самоізолюватися на термін у 14 днів.

Що відомо про коронавірус у Росії?Наразі відомо, що у Росії 15 людей заразилися коронавірусом. У цьому питанні Росія у зоні ризику, позаяк вона межує з Китаєм, звідки і почалася епідемія. Крім того, росіяни часто подорожують в Італію – країну, яка найбільше у Європі потерпіла від коронавірусу.

Коронавірус у світі: останні цифри

Станом на 8 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 тисячі 643 людей. Загальна кількість інфікованих – 107 тисяч 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.

коронавірус, епідемія
Епідемія коронавірусу у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Автор: Василь Денисюк
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Коронавірус Covid-19 Москва Новини Росії Лікування
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