За порушення самоізоляції через коронавірус у Росії загрожує реальний тюремний термін

У Росії будуть притягувати до кримінальної відповідальності громадян, які порушуватимуть правила самоізоляції через епідемію коронавірусу. За це може грозити до 5 років за ґратами.

Мовиться про громадян, які приїхали з країн, де активно поширюється хвороба, зазначається на сайті Департаменту охорони здоров'я Москви.

Цікаво Коронавірус з Китаю: останні новини

Говорячи про відповідальність у вигляді 5-річного ув'язнення, влада російської столиці посилається на статтю кримінального кодексу Росії про порушення санітарно-епідеміологічних норм.

Втім у повідомленні навіть не уточнюється, що ця стаття передбачає ув'язнення лише у разі, якщо воно призвело до смерті людини.

Згідно з указом мера Москви, Сергія Собяніна, громадяни, які прибули з країн, де вирує епідемія коронавірусу, повинні самоізолюватися на термін у 14 днів.

Що відомо про коронавірус у Росії?Наразі відомо, що у Росії 15 людей заразилися коронавірусом. У цьому питанні Росія у зоні ризику, позаяк вона межує з Китаєм, звідки і почалася епідемія. Крім того, росіяни часто подорожують в Італію – країну, яка найбільше у Європі потерпіла від коронавірусу.

Коронавірус у світі: останні цифри

Станом на 8 березня від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 3 тисячі 643 людей. Загальна кількість інфікованих – 107 тисяч 187 осіб по всьому світу. Втім, є і хороші новини – одужали понад 60 тисяч людей.



Епідемія коронавірусу у цифрах / інфографіка 24 каналу