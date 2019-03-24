За продаж ліків без рецепту в Україні можуть ввести кримінальну відповідальність

За запровадження кримінальної відповідальності за продаж ліків без рецепту в Україні виступає Міністерство охорони здоров'я. На сьогодні за це порушення аптеку можуть лише оштрафувати, і то – всього на 120 гривень.

А аптекам вигідніше сплачувати штрафи, аби лише зберігати свій бізнес. Проте Держлікслужба вже розробляє зміни до закону, щоб збільшити розміри штрафів та ввести кримінальне покарання за продаж ліків без рецепту.

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Про це сказала виконувачка обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в інтерв'ю "Радіо Свобода" та звернула увагу на проблему безконтрольного прийому антибіотиків.

Через те, що багато років користувалися антибіотиками неправильно, зараз дуже багато туберкульозу або інших хвороб, які вже не можуть лікуватися тими самими антибіотиками, бо вже є резистентність (стійкість) до них,

– сказала Супрун.

Вона нагадала, що на засіданні Кабміну увалили стратегію для боротьби саме зі стійкістю до антибіотиків.



"Краще, щоб люди не могли мати такий вільний доступ, бо в більшості випадків не потрібно лікуватися антибіотиками, коли є вірусне захворювання... І ми мусимо звузити причини, чому ми користуємося ними", – наголосила чиновниця.

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