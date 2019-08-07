За скільки часу до вагітності потрібно відмовитись від алкоголю і сигарет

Куріння й алкоголь протипоказані під час вагітності. Вони підвищують ризики викидня, передчасних пологів, народження дітей з низькою масою тіла та іншими проблемами.

Для безпеки більшість експертів схиляються до відмови від алкоголю і куріння вже на етапі планування вагітності.

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Чітко встановленого періоду часу, за який треба відмовитися від алкоголю і сигарет, не існує. В ідеалі, до моменту зачаття дитини жінка повинна позбутися від усіх своїх залежностей (якщо вони були).

Про куріння потрібно знати дві речі. Перша – електронні сигарети теж під забороною. Друга – заборона стосується не тільки жінки, а і її оточення. Пасивне куріння теж призводить до небезпечних наслідків, включаючи синдром раптової дитячої смерті.

Повне обстеження організму перед вагітністю – теж перебільшення. Єдиного списку аналізів при плануванні вагітності не існує, в кожній ситуації лікар приймає рішення індивідуально. В ідеалі варто відвідати лікаря за 3 місяці до закінчення запобігання вагітності.



Від шкідливих звичок варто відмовитись за 3 місяці до вагітності

Найчастіше має сенс здати аналізи на інфекції, які передаються статевим шляхом та антитіла до краснухи. Всі інші аналізи потрібні, якщо у жінки є хронічні захворювання або підозри на них.

При плануванні вагітності часто забувають про необхідність "оновити" свої щеплення. Зазвичай лікарі кажуть про вакцину від краснухи. Це правильно, тому що вона під час вагітності призводить до важких наслідків для плода. Однак це не єдине захворювання, від якого варто зробити щеплення дорослій людині. Обговоріть зі своїм лікарем, які щеплення потрібно зробити саме вам.

Висновок: Відмовтеся від сигарет з алкоголем і сходіть до гінеколога за три місяці до того, як перестанете використовувати контрацептиви.

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