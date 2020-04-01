За скільки днів до появи симптомів людина може заражати інших коронавірусом

Людина, яка захворіла на COVID-19 може, заразити іншу людину щонайменше за 48 годин до появи перших симптомів.

Про це директор CDC Роберт Редфілд розповів у інтерв'ю на радіо NPR.

До теми Скільки часу після одужання від коронавірусу людина залишається заразною

Центр профілактики й контролю захворювань США наголошує на тому, що значна кількість хворих на коронавірус людей не мають ніяких симптомів – приблизно 25%.

У людей (заражених коронавірусом, – ред.) виділяється значна кількість бактерій вірусу з носогорла. За попередніми даними, ще за 48 годин, перш ніж у них проявляться симптоми,

– заявив Редфілд.

За його словами, це пояснює те, що коронавірус так швидко поширюється. Адже хвора людина може ходити без симптомів щонайменше два дні та заражати інших.

Також Редфіллд додав, що COVID-19 "втричі заразніший за грип", що робить його ще сприятливішим до розповсюдження.



Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.