24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
more

За скільки днів до появи симптомів людина може заражати інших коронавірусом

- Читать новость на русском
Людина з коронавірусом може бути заразною до появи симптомів / unsplash.com

Людина, яка захворіла на COVID-19 може, заразити іншу людину щонайменше за 48 годин до появи перших симптомів.

Про це директор CDC Роберт Редфілд розповів у інтерв'ю на радіо NPR.

До теми Скільки часу після одужання від коронавірусу людина залишається заразною

Центр профілактики й контролю захворювань США наголошує на тому, що значна кількість хворих на коронавірус людей не мають ніяких симптомів – приблизно 25%.

У людей (заражених коронавірусом, – ред.) виділяється значна кількість бактерій вірусу з носогорла. За попередніми даними, ще за 48 годин, перш ніж у них проявляться симптоми,
– заявив Редфілд.

За його словами, це пояснює те, що коронавірус так швидко поширюється. Адже хвора людина може ходити без симптомів щонайменше два дні та заражати інших.

Також Редфіллд додав, що COVID-19 "втричі заразніший за грип", що робить його ще сприятливішим до розповсюдження.

коронавірсу як довго живе
Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 дослідження Інфекція Лікування
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 13:50 На Вінниччині підтвердили 49 випадків коронавірусу
Лікування 15949
сьогодні , 13:35 Пенсія з 1 квітня в Україні: хто отримає додаткову тисячу і кому нарахують 500 гривень
Новини України 38274
сьогодні , 12:42 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 669
Лікування 158096
сьогодні , 10:25 "Ніщо не трапляється двічі" 2 сезон: сюжет і трейлер 3 і 4 серій
Кіно 15609
сьогодні , 11:47 У 2020 році на Донбасі загинули 43 військових: поіменний список
Новини України 31735
сьогодні , 13:03 Кумедні розіграші та жарти на 1 квітня, які точно запам'ятаються всім
Традиції 16840
сьогодні , 15:17 Чи продовжать карантин після 24 квітня: прогнози експертів
Новини України 234536
сьогодні , 10:12 Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: свіжі дані МЗС
Лікування 22351
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин
Залиште відгук