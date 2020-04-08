За яких умов людину з коронавірусом або підозрою на COVID-19 покладуть у лікарню: пояснення ЦГЗ
Якщо людина має підозру на COVID-19 або відповідний діагноз (підтверджений випадок інфікування коронавірусом), то її можуть покласти до лікарні – але лише за певних умов. Ці умови пояснили у Центрі громадського здоров'я.
Центр громадського здоров’я при МОЗ України опублікував у фейсбуці перелік підстав, за яких інфікованого коронавірусом можуть госпіталізувати.
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Госпіталізація людини, у якої COVID-19: перелік підстав
Якщо людина має підозру на COVID-19 або відповідний діагноз, то її можуть покласти до лікарні за таких умов:
- Перебіг хвороби середньої тяжкості чи тяжкий (є ознаки пневмонії та / або дихальної недостатності при наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії).
- Є клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому.
- Є клініко-лабораторні дані сепсису та / або септичного шоку.
- Є клініко-лабораторні дані органної / системної недостатності, крім дихальної.
- Пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень (у нього є цукровий діабет, хронічна патологія дихальної й серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, важкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання та інші).
- У пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 градусів, яка погано піддається корекції.
Важливо: пацієнтам, у яких COVID-19 протікає у важкій формі, забезпечується постійний моніторинг і корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.
Госпіталізація людини з коронавірусом: що слід обов'язково зробити
Як повинен поводитися медпрацівник під час госпіталізації людини з підозрою або діагнозом COVID-19:
- Медик повинен повідомити певну лікарню про те, що направляє туди пацієнта.
- Під час госпіталізації пацієнт повинен бути в медичній масці, якщо у нього немає протипоказань для її носіння.
- Транспортувати хворого слід у машині "швидкої" або за допомогою приватного авто з відкритими вікнами.
- Пацієнт повинен дотримуватися гігієни й дистанції у понад 1 метр.
- За гігієною рук мають стежити також особи, які контактують з пацієнтом під час огляду та догляду за ним.
- Будь-які поверхні, які могли забруднитися біологічними виділеннями хворого, слід продезінфікувати.
Яка зараз ситуація в Україні та світі з поширенням коронавірусу – читайте за цим посиланням.
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