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За яких умов людину з коронавірусом або підозрою на COVID-19 покладуть у лікарню: пояснення ЦГЗ

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За яких умов людей будуть класти до лікарні / Ілюстративне фото (pixabay)

Якщо людина має підозру на COVID-19 або відповідний діагноз (підтверджений випадок інфікування коронавірусом), то її можуть покласти до лікарні – але лише за певних умов. Ці умови пояснили у Центрі громадського здоров'я.

Центр громадського здоров’я при МОЗ України опублікував у фейсбуці перелік підстав, за яких інфікованого коронавірусом можуть госпіталізувати. 

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Госпіталізація людини, у якої COVID-19: перелік підстав

Якщо людина має підозру на COVID-19 або відповідний діагноз, то її можуть покласти до лікарні за таких умов:

  • Перебіг хвороби середньої тяжкості чи тяжкий (є ознаки пневмонії та / або дихальної недостатності при наявності рентгенологічно підтвердженої пневмонії).
  • Є клініко-інструментальні дані гострого респіраторного дистрес-синдрому.
  • Є клініко-лабораторні дані сепсису та / або септичного шоку.
  • Є клініко-лабораторні дані органної / системної недостатності, крім дихальної.
  • Пацієнт, незалежно від тяжкості стану, належить до групи ризику розвитку ускладнень (у нього є цукровий діабет, хронічна патологія дихальної й серцево-судинної систем, ниркова недостатність, аутоімунні захворювання, важкі алергічні хвороби, онкологічні захворювання та інші).
  • У пацієнта, незалежно від тяжкості стану, відзначається підвищення температури вище 38 градусів, яка погано піддається корекції.

Важливо: пацієнтам, у яких COVID-19 протікає у важкій формі, забезпечується постійний моніторинг і корекція лікувальних заходів залежно від супутніх патологічних станів.

Госпіталізація людини з коронавірусом: що слід обов'язково зробити

Як повинен поводитися медпрацівник під час госпіталізації людини з підозрою або діагнозом COVID-19:

  • Медик повинен повідомити певну лікарню про те, що направляє туди пацієнта.
  • Під час госпіталізації пацієнт повинен бути в медичній масці, якщо у нього немає протипоказань для її носіння.
  • Транспортувати хворого слід у машині "швидкої" або за допомогою приватного авто з відкритими вікнами.
  • Пацієнт повинен дотримуватися гігієни й дистанції у понад 1 метр.
  • За гігієною рук мають стежити також особи, які контактують з пацієнтом під час огляду та догляду за ним.
  • Будь-які поверхні, які могли забруднитися біологічними виділеннями хворого, слід продезінфікувати.

Яка зараз ситуація в Україні та світі з поширенням коронавірусучитайте за цим посиланням.

Коронавірус
Як відрізнити коронавірус від схожих інфекцій / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Лікарня Новини Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Здоров'я Медицина
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