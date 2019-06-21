За яких умов ризик інсульту збільшується на 45%

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За яких умов ризик інсульту збільшується на 45%
За яких умов ризик інсульту збільшується на 45% / musebycl.io

Французькі дослідники з'ясували, що люди, які часто працюють понад 10 годин на добу, мають підвищений ризик інсульту.

Вчені Університету Анже у Франції проаналізували дані великомасштабного дослідження, в якому взяли участь 143 592 осіб у віці 18-69 років, інформує MedicalXress.

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При цьому враховувався вік добровольців, стать, куріння і тривалість робочого часу.

Розглядався вплив на здоров'я більш ніж 10-годинних робочих днів в кількості не менше 50.

via GIPHY

Люди, які мали неповний робочий днів або вже перенесли інсульт до початку дослідження, виключалися з вибірки.

Всього від гострого порушення кровопостачання мозку постраждало 1224 осіб. 42, 5 тисяч осіб працювали понад 10 годин, а 14, 4 тисячі мали довгі робочі дні протягом більш ніж 10 років.

Дослідження показало, що у людей, які працювали надмірну кількість годин, ризик інсульту був вищий на 29%. А у тих, хто перепрацьовував протягом 10 і більше років, мали на 45% більший ризик розвитку інсульту.

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Теги: Здоров'я Здорове життя
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