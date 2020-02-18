За якими критеріями обирають місце карантину для евакуйованих з Китаю

Наразі точне місце евакуації невідомо, його остаточно визначать після прибуття літака з Уханя, в четвер 20 лютого.

Про це повідомила на брифінгу міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

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За її словами для обрання місця обсервації було три ключових умови.

Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька “ Перша вимога й ключова – це епідеміологічна безпека для евакуйованих та громадян України, які живуть поруч. І ми проаналізували багато об’єктів, щоб обрати найоптимальніший”

За словами Скалецької, друга вимога – це комфорт, оскільки поміщають людей на карантин на 14 днів, де вони будуть обмежені в пересуванні.

Третя вимога – це безпека, тобто можливість зі сторони МВС, Нацгвардії та поліції забезпечити безпечне пересування до місця карантину та перебування у ньому.

Ми ще вивчаємо та аналізуємо кілька закладів, які зможуть задовольнити усі наші вимоги. Готовність цих закладів буде визначена на момент прильоту літака з Уханя. Й народні обранці не мають впливу на ці процеси,

– заявила Зоряна Скалецька.



Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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