За якими критеріями вибирають лікарню для госпіталізації хворих на коронавірус

Кількість лікарень для госпіталізації хворих людей на коронавірус Covid-2019 збільшили. І залучені майже всі, які можуть надати допомогу хворим та мають спеціалізоване обладнання.

Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Також на тему: Чи використовують тести на коронавірус українського виробництва За його словами, підходи вибору лікарень для госпіталізації хворих на коронавірус відрізняються віл того, як було на початку і зараз, коли впровадили надзвичайну ситуація.

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. “Спочатку було визначено по три госпітальних бази. Тепер у нас зовсім інший перелік, який сформулювала Національна служба здоров'я України. У ньому вже більше закладів, які визначаються за іншими критеріями”.

За його словами, цей список наразі уточнюється і найближчим часом МОЗ зробить онлайн карту для населення, бригади швидкої допомоги та диспетчерів.

Вони будуть чітко розуміти куди можна везти хворого: в якій лікарні є вільні місця, де можуть прийняти важких пацієнтів, а де середньої важкості, де вільні апарати штучної вентиляції легенів,

– додав Ляшко.

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