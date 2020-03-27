За якими критеріями вибирають лікарню для госпіталізації хворих на коронавірус
Кількість лікарень для госпіталізації хворих людей на коронавірус Covid-2019 збільшили. І залучені майже всі, які можуть надати допомогу хворим та мають спеціалізоване обладнання.
Про це на брифінгу розповів заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
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За його словами, підходи вибору лікарень для госпіталізації хворих на коронавірус відрізняються віл того, як було на початку і зараз, коли впровадили надзвичайну ситуація.
За його словами, цей список наразі уточнюється і найближчим часом МОЗ зробить онлайн карту для населення, бригади швидкої допомоги та диспетчерів.
Вони будуть чітко розуміти куди можна везти хворого: в якій лікарні є вільні місця, де можуть прийняти важких пацієнтів, а де середньої важкості, де вільні апарати штучної вентиляції легенів,
– додав Ляшко.
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