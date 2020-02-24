За якими правилами живуть евакуйовані в обсервації: відео

Один з українців, який перебуває в обсервації, розповів більше подробиць проживання евакуйованих з Китаю в санаторії у Нових Санжарах.

Короткий ролик був опублікований на телеграм-каналі "Блог молодого журналіста". За словами евакуйованого, медики двічі на день перевіряють в усіх температуру і ведуть відповідний журнал.

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Так, українцям та іноземцям з Уханя дали документ, у якому детально розписано правила та обов'язки. Чоловік підтвердив те, що усі люди їдять з одноразового посуду і згодом сміття утилізується.

Коли евакуйовані виходять за межі своєї кімнати на території корпусу, їм обов'язково треба одягти маску. Один з одним люди можуть спілкуватися, але їм рекомендують не збиратися масово. За межі санаторію, де проходить обсервація, виходити заборонено.

Багато ЗМІ намагаються поспілкуватися з нами… Але в правилах сказано, що при зверненні ЗМІ будь-якими засобами зв'язку – переадресуйте їх до адміністрації закладу, де проходить обсервація. Це робиться з метою нашої безпеки… На території знаходяться журналісти деяких телеканалів – ZIK і канал "Україна". У них є спеціальний дозвіл і вони проходять з нами обсервацію,

– додав евакуйований.

Чоловік зауважив, що всі є вдячними щодо роботи волонтерів і допомоги місцевих жителів, які приносять книги, ігри настільні тощо. Однак він додав, що продукти заборонено передавати. Про це раніше також повідомляло МОЗ.

З якими правилами живуть евакуйовані в обсервації: дивіться відео

Проживання евакуйованих українців у "Нових Санжарах": головне

Вранці 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. У жодного евакуйованого немає симптомів коронавірусу чи іншої застуди.

чи іншої застуди. Людей відправили у медичний центр "Нові Санжари", що на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, перебуваючи в умовах обсервації – повному обстеженні, щоб переконатися, що у нікого з них немає вірусу.

Загалом у медцентрі перебуватимуть евакуйовані з Китаю люди, персонал, який обслуговував їх на літаку, та медики, що за ними доглядають.

До евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Вона також пробуде з ними в обсервації 14 днів.

Зауважимо, через розміщеня евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Поліція під час протестів затримала 24 людей (згодом 23 відпустила) та розпочала 5 кримінальних проваджень.



Що треба знати про коронавірус / інфографіка 24 каналу

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