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За зростом людини можна діагностувати рак та хвороби серця

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Тіло людини може розповісти про можливі захворювання / unsplash.com

Довжина деяких частин нашого тіла дає можливість прогнозувати ймовірність розвитку цілого ряду хвороб, включаючи подагру, гіпертонію, серцево-судинні недуги і навіть рак.

Пальці

Так, по довжині пальців можна зробити прогноз щодо 40 хвороб, йдеться в дослідженні вчених з Loughborough University. Зокрема, його автори стверджують, що якщо у жінок вказівний палець довший за безіменний, це пояснюється впливом естрогенів, то вони вступають в менопаузу пізніше, а якщо коротший, то це підвищує ризик депресій.

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У деяких випадках форми певних частин тіла взагалі визначаються станами, що виникають в утробі матері або в дитячий період. В інших випадках це може бути результатом способу життя вже дорослої людини.

Ноги

Наприклад, якщо у когось відносно короткі ноги щодо тулуба, то це збільшує ризик зайвої ваги, хвороб серця, діабету другого типу і проблем з печінкою. Але не треба радіти власникам занадто довгих ніг, оскільки в цьому випадку зростає ризик пухлин простати і яєчок для чоловіків, а також передклімактеричного раку грудей, пухлин ендометрію для жінок і злоякісних новоутворень кишківника.

Довжина пальців може свідчити про схильність до депресій
Довжина пальців може свідчити про схильність до депресії / unsplash.com

Також, якщо ж у когось довші ноги в порівнянні з тулубом, то в цьому випадку на 20% збільшується ризик деменції.

Голова

Середньостатистична окружність голови чоловіка становить 58,4 сантиметри, у жінки – 56. Менші голови пов'язані з підвищеним ризиком старечого недоумства, який збільшується більш ніж у 2 рази.

Зріст

Чим вища людина сама по собі, тим вищий ризик 6 пухлин. В першу чергу, це стосується жінок, серед яких високі на 64% частіше вмирають від раку, в порівнянні з тими, чий зріст не перевищує 152 сантиметри. У чоловіків також існує прямий зв'язок між високим зростом і ймовірністю пухлин простати. Зате високі чоловіки рідше стикаються з інфарктами.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Здорове життя Лікування Новини Здоров'я Профілактика захворювань Серцево-судинні захворювання Онкозахворювання
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