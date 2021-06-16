Ніхто з наc не застрахований від травм, їх можна отримати на роботі, вдома або ж під час занять спортом.

Травми бувають як легкими, так і дуже серйозними. Сьогодні ми поговоримо саме про травми м’яких тканин, їх види, лікування та профілактику.

На жаль, якими б обережними ми не були, фізичні травми можна отримати з різних причин – чи то побут, чи фізична робота, чи спорт, а ще травми – результат падінь, ударів, підйому важких речей, неправильної техніки бігу, відсутності розминки перед тренуванням тощо.

М'які тканини включають в себе шари шкіри, жирову тканину і м'язи, які захищають розташовані глибше відділи організму. Сама по собі шкіра є найбільшим органом тіла, і вона захищає організм, регулює температуру тіла і виступає в якості дотикового органа за рахунок розташованих в ній нервових закінчень.

Головні ознаки ушкодження м'яких тканин:

• больовий синдром;

• гематома;

• западіння на місці розриву м'яза;

Закриті ушкодження м'язів можуть відбутися на різних рівнях: на рівні м'язового черевця, місця переходу м'яза в сухожилля, у місцях його прикріплення до кістки. Найчастіше травми виникають в результаті прямого удару, але є й інші причини.

Види пошкоджень м’яких тканин

До пошкодження м'яких тканин відносять забій, розтягнення, розрив та стиснення.

Забій (забиття) – це травма шкірного покриву без порушення його цілісності. Її можна отримати при падінні, ударі тупим предметом. Травмоване місце стає набряклим. На ньому з'являється синець. Якщо відбувається розрив великих судин під шкірою, то там накопичується кров та утворюються гематоми.

Найбільш чутливі до забиття підшкірна клітковина, м'язи та паренхіматозні органи (печінка та нирки). Забій характеризується болем, припухлістю, крововиливом та порушенням функції.

Лікування при забої: у перші години потрібен спокій, місцева гіпотермія (лід, сніг, холодний компрес). Щоб припинити крововилив у м'які тканини треба накласти тугу пов’язку та підняти уражену ділянку тіла. На 2-3 день після забиття призначають розсмоктуючу терапію (фізіолікування, теплові процедури, а при великих гематомах виконується пункція). Для того, щоб зменшити біль та запальні процеси, можна застосовувати лікарські засоби, наприклад, препарат Вольтарен Форте. Подвійна концентрація діючої речовини1 (диклофенак діетиламін) обумовлює виражену знеболювальну та протизапальну дію, засіб використовується при пошкодженні м’яких тканин: травмах сухожиль, зв’язок, м’язів та суглобів (наприклад, внаслідок вивиху, розтягнення, забиття) та болю у спині (спортивні травми)2. Препарат наносять 2 рази на добу вранці та ввечері, а його знеболююча дія триває до 12 годин2,3.

1.У порівнянні з препаратом Вольтарен Емульгель, емульгель для зовнішнього застосування 1%. 2. Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. 3. Predel at al, 2012 (Предел ат ал 2012).

Розтягнення – пошкодження тканин без порушення анатомічної безперервності в результаті дії двох протилежно спрямованих сил.

Розтягнення можуть виникати через рухи у невластивому для суглоба напрямку і рухах у суглобі, що перевищують його фізіологічний об’єм. Для розтягнень характерна поява різкого місцевого болю. При цьому значно порушуються й функції суглобів.

Перша допомога при розтягненнях, яку легко запам’ятати завдяки абревіатурі:

"I" (ice – лід) – прикладіть лід до місця травми. Це зменшить біль і набряк.

"С"(compression-тиск) – використайте тугу пов’язку на ушкоджений суглоб. Проте пам'ятайте, що вона не повинна порушувати звичайного кровообігу і чутливості шкіри ушкодженої кінцівки.

"Е"(elevation-підняття) – тримайте травмовану кінцівку вище рівня серця, це допоможе зменшити приплив крові та набряки.

Якщо постраждалий відчуває надмірний біль або травмоване місце дуже набрякло, потрібно звернутися за кваліфікованою допомогою.

Розрив – це пошкодження тканин з порушенням анатомічної безперервності. Механізм травми такий самий, як при розтягненні. Ці травми найчастіше відбуваються в ділянці зв'язок, сухожилля та м'язів. Розрізняють неповний і повний розрив тканин.

Розтягнення та розриви найчастіше виникають при бігу, стрибках, падінні, невдалих рухах, піднятті важких предметів.

Лікування при частковому розриві, як і при розтягненні, передбачає призначення спокою, стискаючу пов'язку, іммобілізацію, фізіотерапію та масаж. При повному розриві рекомендована операція – ушивання розірваного органу або його пластику.

Стиснення – специфічний варіант травми, пов'язаний з масивним тривалим стисненням м'яких тканин, нервів і магістральних судин. Невеликі здавлення протікають безсимптомно. Якщо здавлений орган позбавлений кровообігу, то це спричиняє некроз. Цей особливий вид ушкодження тканин розвивається при здавлюванні із стисканням великих судин: синдром тривалого стиснення. Це стиснення спричиняється зазвичай уламками зруйнованих споруд, масивами ґрунту, накладеним із метою зупинки кровотечі джгутом, тривалим позиційним стисканням кінцівки масою власного тіла внаслідок тяжких отруєнь, які супроводжуються тривалою втратою свідомості.

Профілактика травм м’яких тканин

Не всі травми ми можемо попередити, адже частина з них трапляється випадково. Але є ряд профілактичних заходів, дотримання яких допоможе попередити отримання травм, зокрема це стосується бігу, занять спортом та фізичної роботи, яка передбачає підйом важких предметів.

Профілактичні заходи:

раціональна розминка. Вона допоможе розігріти м’язи, суглоби, зв’язки, а також підготувати внутрішню систему і весь організм до роботи;

правильне планування процесу тренування, чергування днів навантаження та днів відновлення;

правильна техніка бігу;

розподіл та розрахунок навантаження на м’язи.

У комплексному лікуванні травм і захворювань опорно-рухового апарата, а також для їхньої профілактики широко використовуються різні мазі, креми й гелі. Набряки та біль, які виникають при травмах, є наслідком травм дрібних судин, тканин і збільшення проникливості капілярів. Тому застосування мазей, гелів і кремів допоможе зменшити біль, подразнення тканин і зняти запалення, прискорити та покращити мікроциркуляцію (кровоток) та стимулюватиме регенерацію тканин.