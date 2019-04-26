В Україні заборонили одразу три препарати

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Заборона ліків в Україні 2019: Спирт етиловий 70%, Ербітукс, Гінкго білоба-Астрафарм
В Україні заборонили одразу три препарати / elconfidencial.com

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками встановила заборону на реалізацію та використання серії лікарського засобу трьох препаратів "Спирт етиловий 70%", "Ербітукс", "Гінкго білоба-Астрафарм".

Таке рішення відомство встановило у п’ятницю, 26 квітня.

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Під тимчасову заборону потрапили:

Антисептик "Спирт етиловий 70%", розчин по 100 мл у флаконах серії 021118. Виробником ліків є Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", Україна.

В Україні заборонили антисептик
В Україні заборонили антисептик "Спирт етиловий 70%" серії 021118

"Гінкго білоба-Астрафарм", капсули по 40 мг, по 10 капсул у блістері; по 3 блістера у коробці з картону серії 061118. Препарат українського виробництва заборонили через невідповідність за показником "Ідентифікація – ВЕРХ".

Препарат призначають для симптоматичного лікування когнітивних розладів у пацієнтів літнього віку

Постійну заборону встановили на розчин для інфузій "Ербітукс/Erbitux", 5 мг/мл серії 223706 німецького виробництва. Заборону на реалізацію ліків встановили через маркування російською та казахською мовами. Відомо, що ліки були призначені для ринку Казахстану.

Медики препарат призначають для лікування пацієнтів з метастатичним колоректальним раком.

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Теги: Здоров'я Ліки Медицина Новини Здоров'я
Джерело: Здоров'я 24
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