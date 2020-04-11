Заборона людям від 60 років виходити з дому суперечить рекомендаціям ВООЗ, – експерти
Харківська правозахисна група вважає, що заборона людям, старшим 60 років, виходити з дому є шкідливою.
Представники Харківської правозахисної групи проаналізували доцільність та законність запроваджених урядом на початку квітня додаткових карантинних заходів.
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Так, Кабмін ввів заборону пенсіонерам виходити з дому у межах профілактичних заходів для протидії пандемії коронавірусу.
За словами експертів Харківської правозахисної групи, прогулянки на свіжому повітрі для багатьох літніх людей є медичною рекомендацією і відмова від них може призвести до прогресу наявної хвороби.
"Така заборона суперечить і Рекомендаціям ВООЗ та МОЗ щодо профілактичних заходів для протидії пандемії COVID-19. Для підтримання людського імунітету необхідна достатня кількість свіжого повітря та сонячного світла. Яскравим прикладом наслідків довготривалого перебування в замкненому просторі є засуджені, які через декілька років відбування покарання починають страждати на низку тяжких хронічних захворювань, зокрема й на туберкульоз", – наголосили представники.
Як йдеться у повідомленні, заборона покидати домівки може спровокувати спалах серцево-судинних, аутоімунних та інших захворювань, у тому числі стати каталізатором епідемії туберкульозу. Експерти також додали, що через заборону виходити на вулицю чимало літніх людей втратили роботу.
Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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