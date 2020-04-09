Заборона відвідування парків шкодить здоров'ю і "пахне" авторитаризмом, – ЗМІ

Влада багатьох країн ввела заборони відвідувати парки і громадські місця, щоб уникнути скупчення людей. Однак відвідування зелених зон є корисним для імунної системи та психічного здоров'я.

Про це пише американський журнал The Atlantic з посиланням на слова професора Університету Північної Кароліни Зейнеп Туфекчі. В Україні також посилили обмеження у зв'язку з поширенням коронавірусу: заборонено гуляти у парках, скверах, зонах відпочинку і лісопаркових зонах.

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Так, у короткостроковій перспективі заборона відвідування зелених зон може бути виправданим, адже влада намагається стримати поширення коронавірусу у такий спосіб. Однак, якщо говорити про тривалий час, такі обмеження є шкідливими і недоречними, за словами професора.

Так, згадаємо про випадок з парку Броквеллу у Лондоні. Після його закриття двоє поліцейських спіймали чоловіка, який вийшов прогулятися і позасмагати наодинці. Нікого не було поблизу у цей момент, крім правоохоронців.

Good point. I'm all for the most rigorous possible measures to combat #coronavirus, but there has to be public consent. Scenes like this, where the only reason there's anyone within 2m of the guy is because 2 policemen are questioning him up close, risk losing legitimacy... pic.twitter.com/xJGliOvcCE — The Grand Mufti Of Munchies (@MuftiOfMunchies) April 5, 2020

За словами автора, фізичні вправи надворі і на сонці важливі для збереження фізичного і психічного здоров'я, а також для витривалості населення. Через це владі необхідно встановити правильні політичні підходи, адже навряд чи пандемія коронавірусу закінчиться за кілька днів.

Прогулянки на свіжому повітрі і сонце корисно впливають на здоров'я людини. Якщо в організмі є нестача вітаміну D, тіло стає більш уразливим до респіраторних захворювань.

Час на свіжому повітрі й сонці – настільки сильні фактори у боротьбі з вірусними інфекціями, що у дослідженні за 2009 році на тему надзвичайного успіху польових шпиталів під час епідемії грипу в 1918 році наголошувалося, що в розпал наступної пандемії ми повинні "заохочувати громадськість проводити якомога більше часу надворі" в рамках заходів з охорони здоров'я,

– наголошує професор.

Вплив заборони на психічне здоров'я

Крім того, активність на свіжому повітрі добро впливає на психічне здоров'я . На думку автора статті в американському журналі, заборона виходити надвір можуть посилити стрес для багатьох людей.

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"Ми можемо зіштовхнутися зі спалахом самогубств і насильства через великий стрес й ізоляцію, з якими зіштовхнуться окремі люди й сім'ї. Академія ВПС США спочатку запровадила жорстку ізоляцію для кадетів через коронавірус, але була змушена скасувати це рішення після двох трагічних самогубств. Домашнє насильство – інша реальна проблема. Відсутність можливості вийти в інше місце хоча б на годину може сильно погіршити ситуацію в деяких сім'ях", – наголосила Зейнеп Туфекчі.

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Нові карантинні обмеження / Інфографіка 24 каналу

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