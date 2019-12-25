Заборонили ліки для шлунку: вони можуть провокувати рак

В аптеках проходить масове відкликання препарату ранітидин. Організація FDA (Управління продовольства і медикаментів) повідомила про наявність в складі препарату домішку, який провокує рак.

Американська агенція з контролю за продуктами харчування та лікарських засобів попередила про небезпеку використання лікарського препарату Ранітидину. Таблетки містять домішку, яка може викликати рак.

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Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США попереджає медичних працівників і пацієнтів про добровільне відкликання 14 партій таблеток ранітидину за рецептом, які розповсюджуються Sandoz Inc., які використовуються для зменшення кількості кислоти, що виділяється шлунком.

Заборона на препарат викликана тим, що в складі ліків виявили домішки N-нітрозодиметиламіну (NDMA).

NDMA класифікується як ймовірний канцероген для людини (речовина, яка може викликати рак).

Європейський директорат за якістю лікарських засобів для охорони здоров'я (EDQM) 23 вересня 2019 року призупинив дію сертифіката на ранітидин гідрохлорид. На тлі цього ліки відкликали в Німеччині, Швейцарії, Фінляндії, Хорватії, Чехії, Угорщини, Данії, Канаді, Італії, Іспанії, Польщі, Португалії, Словенії та Сінгапурі.



Ранітидин має домішок, який є канцерогеном/Фото:Unsplash

Відтак виробникам лікарських засобів, що випускають лікарські препарати з використанням субстанції "ранітидин гідрохлорид" виробництва компанії "Сарака Лабораторіз Лімітід" (Індія), і організаціям-імпортерам лікарських препаратів, випущених з використанням зазначеної субстанції, в термін до 02.10.2019 надати інформацію про вжиті рішення в рамках такої фармацевтичної субстанції та лікарських препаратів для медичного застосування, вироблені з неї,

– йдеться в документі.

Всього на даний момент відкликали 561 серію готових лікарських засобів.

Пацієнтам, які приймають цей препарат, рекомендовано звернутися до лікаря для підбору іншого препарату. На даний момент є більш сучасні та безпечніші лікарські препарати.