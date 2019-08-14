Забруднене повітря таке ж небезпечне, як і пачка викурених сигарет

Забруднення повітря за негативним впливом на організм людини можна порівняти зі шкодою від куріння, а у певних випадках воно навіть перевершує останнє.

Вчені з Вашингтонського, Колумбійського та університету в Буффало стежили за 771 людиною віком від 45 до 84 років з шести міст США, інформує JAMA.

Це важливо: З'ясували нову небезпеку тютюнового диму

За учасниками вчені спостерігали протягом десяти років.

За їхніми даними, що містяться в атмосфері забруднені речовини сприяють розвитку хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), а також цілої низки хвороб, пов'язаних з органами дихання, загострення діабету, прояву ожиріння, розвитку чоловічого безпліддя і багатьох інших хвороб.

ХОЗЛ – що це? Це загальна назва групи хвороб, для яких характерні стійкі респіраторні симптоми та обмеження прохідності дихальних шляхів через патологічні зміни у них та/чи ураження альвеол. Останні зазвичай спричинені значним негативним впливом шкідливих частинок або газів.



Захворювання істотно обмежує нормальне життя пацієнта через кашель, постійну задишку, що прогресує, та виділення мокротиння.



Головна причина розвитку ХОЗЛ — тютюновий дим (у результаті куріння тютюну або вдихання вторинного тютюнового диму). Найбільш уразливими для цієї хвороби у всьому світі є завзяті курці. У таких пацієнтів хвороба прогресує удев’ятеро швидше, ніж у тих, хто не курить.

Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначає, що приблизно 80% жителів великих міст дихають повітрям, в якому концентрація шкідливих речовин перевищує допустимі норми.

В результаті термін життя людей в мегаполісах скорочується в середньому на 10–12 років.

Так, забруднене повітря впливає на людину так само, як і 20 та більше викурених сигарет на день.



Забруднене повітря таке ж шкідливе, як і 20 викурених сигарет

Фахівці зазначають, що ситуацію погіршує і зростання частки озону в атмосфері. Це може бути пов'язано не з діяльністю людини, а з природними процесами, які спричинені глобальним потеплінням. Як саме озон провокує розвиток захворювань – вчені планують з'ясувати найближчим часом.

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