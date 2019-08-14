Забруднене повітря таке ж небезпечне, як і пачка викурених сигарет
Забруднення повітря за негативним впливом на організм людини можна порівняти зі шкодою від куріння, а у певних випадках воно навіть перевершує останнє.
Вчені з Вашингтонського, Колумбійського та університету в Буффало стежили за 771 людиною віком від 45 до 84 років з шести міст США, інформує JAMA.
Це важливо: З'ясували нову небезпеку тютюнового диму
За учасниками вчені спостерігали протягом десяти років.
За їхніми даними, що містяться в атмосфері забруднені речовини сприяють розвитку хронічної обструктивної хвороби легень (ХОЗЛ), а також цілої низки хвороб, пов'язаних з органами дихання, загострення діабету, прояву ожиріння, розвитку чоловічого безпліддя і багатьох інших хвороб.
Захворювання істотно обмежує нормальне життя пацієнта через кашель, постійну задишку, що прогресує, та виділення мокротиння.
Головна причина розвитку ХОЗЛ — тютюновий дим (у результаті куріння тютюну або вдихання вторинного тютюнового диму). Найбільш уразливими для цієї хвороби у всьому світі є завзяті курці. У таких пацієнтів хвороба прогресує удев’ятеро швидше, ніж у тих, хто не курить.
Всесвітньої організації охорони здоров'я зазначає, що приблизно 80% жителів великих міст дихають повітрям, в якому концентрація шкідливих речовин перевищує допустимі норми.
В результаті термін життя людей в мегаполісах скорочується в середньому на 10–12 років.
Так, забруднене повітря впливає на людину так само, як і 20 та більше викурених сигарет на день.
Забруднене повітря таке ж шкідливе, як і 20 викурених сигарет
Фахівці зазначають, що ситуацію погіршує і зростання частки озону в атмосфері. Це може бути пов'язано не з діяльністю людини, а з природними процесами, які спричинені глобальним потеплінням. Як саме озон провокує розвиток захворювань – вчені планують з'ясувати найближчим часом.
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