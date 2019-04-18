Забудьте про льодяники від болю у горлі: вчені пояснили чому

При болі у горлі ми часто купуємо льодяники та інші препарати. Але британські вчені застерігають від такого застосування.

Дослідники з Університету в Кардіффі з'ясували, що льодяники від болю у горлі та таблетки від кашлю можуть бути ефективними при лікуванні бактеріальних інфекцій, але не вірусних, пише DailyMail.

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Простудні захворювання, викликані вірусами, не можна вилікувати засобами з антибіотиками.

Тим часом, в ротовій порожнині може бути присутнім умовно патогенна флора, яка після такого "лікування" активується.



Забудьте про льодяники від болю у горлі

Більшість льодяників та таблеток від кашлю містять антибіотики, але у невеликій концентрації.

Тому таке лікування призводить до того, що бактерії починають мутації та стають стійкими до антибіотиків.

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