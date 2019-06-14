Забудьте про відсипання на вихідних: Супрун розповіла, що робити

Більшості здорових людей достатньо 7-9 годин, щоб відновити свої сили та виспатися. Але часто ми жертвуємо кількома годинам сну заради дотримання дедлайнів, виконання домашніх справ, вечірок із друзями або нічного сеансу в кіно.

І щоразу сподіваємося відіспатися на вихідних. В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун вважає це не найкращою ідеєю.

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І хоч людина буде краще себе почувати у понеділок, цей ефект не буде довготривалим.

Лікар Уляна Супрун “Відсипання” дійсно покращить обмін глюкози, активність щитоподібної залози та роботу так званої “вісі стресу” гіпоталамус-гіпофіз-наднирники. Але якщо з понеділка знову продовжити спати менше, ніж потрібно — всі негативні наслідки недостатньої кількості сну повернуться. До того ж, “відсипання” на вихідних не здатне в тривалій перспективі вберегти від проблем, якими загрожує брак сну”.

Дослідження переконують: за вихідні люди не зможуть компенсувати тижневу прогалину ві сні. Крім того, “відсипання” на вихідних може мати і негативний ефект — спричиняти так званий "соціальний джетлаг". З часом збивається режим, і нам складно заснути в неділю ввечері та прокинутися рано вранці в понеділок.

Що робити, коли ви не доспали протягом тижня

1. Можна дозволити собі у вихідний поспати не більше однієї додаткової години. За потреби – подрімайте 20-30 хвилин вдень — так ви зможете швидко відновити сили.

2. Не спіть вдень по кілька годин, адже це порушить внутрішній годинник організму, викликавши своєрідний “збій”, спричинити неконтрольоване відчуття голоду, порушення сну та нестачу енергії.

Уляна Супрун радить намагатися спати повноцінно протягом тижня, щоби на вихідних не було потреби надолужувати сон.

Уляна Супрун “Кожен має власний хронотип — фізіологічно-оптимальний час засинання і пробудження. Залежно від віку, також може змінюватися денна потреба у сні, і деяким людям дійсно достатньо 5 годин, аби почуватися нормально”/

Вам потрібно відпочити, коли у вас: позіхання,

похмурість,

раптовий песимізм,

втомлюваність,

дратівливість,

проблеми із засвоєнням нової інформації,

забудькуватість,

нездатність сконцентруватися довгий час,

брак мотивації,

незграбність,

підвищення апетиту,

проблеми статевого характеру.

Якщо маєте такі проблеми, зверніться до свого сімейного лікаря за порадою та разом скорегуйте режим дня.

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