Забудьте про зонд: створили надувну пігулку, яка діагностує хвороби шлунку

1005 Читать новость на русском
Вчені створили надувну пігулку, яка діагностує хвороби шлунку
Вчені створили надувну пігулку, яка діагностує хвороби шлунку / scottsdale.com

Ковтати зонди для діагностики хвороб шлунку більше не потрібно. Вчені з Массачусетського технологічного інституту створили пігулку. Вона за структурою схожа на желе і може роздуватися до розміру м’ячика для пінг-понгу після того, як потрапляє у шлунок.

Ці пігулки можна використовувати для моніторингу пухлин або виразок, пише журнал Nature Communications.

Читайте також: Популярна їжа може містити інфекцію, що призводить до зараження крові та смерті

Розробка складається з двох видів гідрогелю: внутрішній шар складається з абсорбуючих часток, а зовнішній – із захисної мембрани. Завдяки цьому пігулка може швидко збільшуватися у розмірі та не зможе покинути організм. За 15 хвилин пігулка у водному розчині, що нагадував шлунковий сік, збільшувалася у 100 разів.

Надувна пігулка складається з двох видів гідрогелю
Надувна пігулка складається з двох видів гідрогелю

Дослідники вбудували всередині пігулки температурні датчики, які зможуть моніторити наявність бактерій та вірусів в організмі.

Вчені зазначають, що розробка може перебувати в організмі протягом місяця. Відтак, впродовж цього часу вона буде спостерігати за здоров’ям пацієнта.

Дослідники провели експеримент над свинями, чиї шлунки та кишківники є дуже подібними до людських. Після того, як надувні пігулки згодували тваринам, вчені змогли спостерігати за щоденної поведінкою тварин протягом 30 днів.

Пігулка допоможе діагностувати хвороби шлунку
Пігулка допоможе діагностувати хвороби шлунку

Винахід є досить міцним – пігулка може витримати регулярні скорочення у шлунку.

Розробку можна видалити з організму, випивши розчин кальцію. Останній допоможе пігулці зменшитися до початкових розмірів та безпечно вийти з організму природнbм шляхом.

За словами вчених, згодом пігулки, які будуть містити маленькі камери, можуть бути використані для відстеження пухлин або виразки.

Надувна пігулка може збільшуватися у 100 разів
Надувна пігулка може збільшуватися у 100 разів

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Вибори президента України-2019: якими статками володіють кандидати
сьогодні
5648
Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
сьогодні 17:30 Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати
Олександр Бевза 1094
Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
12 лютого 14:00 Дитяча урологія: на що мають звертати увагу батьки хлопчиків
Олександр Бевза 2472
Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
7 лютого 16:00 Українці розробили унікальний додаток для діагностики раку: у чому його особливість
Яніна Ткачук 4861
Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
6 лютого 16:00 Вірус папіломи людини: все про статеве захворювання, яким інфіковані 80% людей
Олександр Бевза 8232
Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
6 лютого 10:30 Рак шийки матки: симптоми, профілактика, діагностика та група ризику
1709
Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
5 лютого 16:20 Топ-10 популярних міфів, які Супрун спростувала у 2018 році
Оксана Вербіцька 8311
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук