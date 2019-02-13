Забудьте про зонд: створили надувну пігулку, яка діагностує хвороби шлунку

Ковтати зонди для діагностики хвороб шлунку більше не потрібно. Вчені з Массачусетського технологічного інституту створили пігулку. Вона за структурою схожа на желе і може роздуватися до розміру м’ячика для пінг-понгу після того, як потрапляє у шлунок.

Ці пігулки можна використовувати для моніторингу пухлин або виразок, пише журнал Nature Communications.

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Розробка складається з двох видів гідрогелю: внутрішній шар складається з абсорбуючих часток, а зовнішній – із захисної мембрани. Завдяки цьому пігулка може швидко збільшуватися у розмірі та не зможе покинути організм. За 15 хвилин пігулка у водному розчині, що нагадував шлунковий сік, збільшувалася у 100 разів.



Надувна пігулка складається з двох видів гідрогелю

Дослідники вбудували всередині пігулки температурні датчики, які зможуть моніторити наявність бактерій та вірусів в організмі.

Вчені зазначають, що розробка може перебувати в організмі протягом місяця. Відтак, впродовж цього часу вона буде спостерігати за здоров’ям пацієнта.

Дослідники провели експеримент над свинями, чиї шлунки та кишківники є дуже подібними до людських. Після того, як надувні пігулки згодували тваринам, вчені змогли спостерігати за щоденної поведінкою тварин протягом 30 днів.



Пігулка допоможе діагностувати хвороби шлунку

Винахід є досить міцним – пігулка може витримати регулярні скорочення у шлунку.

Розробку можна видалити з організму, випивши розчин кальцію. Останній допоможе пігулці зменшитися до початкових розмірів та безпечно вийти з організму природнbм шляхом.



За словами вчених, згодом пігулки, які будуть містити маленькі камери, можуть бути використані для відстеження пухлин або виразки.



Надувна пігулка може збільшуватися у 100 разів

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