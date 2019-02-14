Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
Якщо для вашого виживання необхідна інша людина, значить, ви паразитуєте на цій людині. Така любов отримала назву любовної адикції.
До Дня святого Валентина Здоров'я 24 поспілкувалося з психотерапевтом Ольгою Климентович, щоб зрозуміти, чому любов переходить в залежність, що з цим робити, які ознаки токсичного кохання та зрілих стосунків.
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Не любов, а необхідність
Особи залежні від стосунків, зазвичай, говорять: "Я не можу жити без мого чоловіка (дружини, коханого, коханої), адже я так люблю його (її)". Почувши від терапевта: "Ви помиляєтеся, ви не любите вашого чоловіка (дружину)", – терапевт чує сердите питання: "Що ви таке говорите? Я ж тільки що сказала (сказав) вам, що не можу жити без нього (неї)". Тоді терапевт намагається пояснити: "Те, що ви описали, – не любов, а паразитизм. У ваших стосунках немає вибору, немає свободи. Любов означає можливість вільного вибору. Двоє люблять один одного, якщо вони цілком здатні обійтися один без одного, але вибрали спільне життя".
У стосунках має бути право вибору і свобода//pixabay.com
Виходячи з практики стає зрозумілим, що в переважній своїй більшості від адикції страждають жінки, незалежно від віку, національності і професії. І саме змучені цими стосунками жінки приходять на консультацію до психотерапевта по допомогу в пошуках відповідей на питання: "Що мені зробити, щоб його забути?", "Що потрібно зробити, щоб відпустити його зі свого серця?", "Як пережити цю втрату і розлуку?".
Люди, які страждають такими порушеннями, тобто пасивно залежні, настільки сильно прагнуть бути коханими, що у них не залишається сил, щоб любити. Вони подібні до тих, хто голодує, що постійно і всюди випрошують їжу і ніколи не мають її вдосталь аби поділитися з іншими. Так люди погано переносять самотність, ніколи не відчувають завершеності, наповненості. Через порожнечу вони по-справжньому не відчувають себе особистістю, ідентифікуються тільки через стосунки з іншими людьми.
Потреба та почуття залежності vs залежність
Навіть коли ми намагаємось це приховати, часом хочеться, щоб про тебе подбав хтось сильніший та по-справжньому доброзичливий. Кожна людина, якою б дорослою та зрілою вона не була, шукає і бажає мати в своєму житті зразкову особистість з материнськими і / або батьківськими функціями. Але ці бажання не є першочерговими і не впливають на розвиток індивідуального життя. Якщо ж вони керують життям і диктують якість існування, то, значить, у вас не просто почуття або потреба залежності, у вас – залежність.
Головні труднощі в лікуванні любовної залежності – це небажання людини позбавлятися від цього гнітючого його особистість стану. Людина, що страждає любовною залежністю, свій душевний біль сприймає як прояв істинної любові і добровільно готова страждати.
Любовна залежність важко лікується//pixabay.com
Дослідження мазохізму розвінчує міф про любов, як самопожертву. Це непорозуміння часто дає підставу мазохістам вважати, що вони терплять неприпустиме ставлення до себе через любов.
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Стентон Піл та Арчі Бродскі у своїй книзі "Любов та залежність" відзначають, що адикція може бути неминучою, якщо людина не бажає знаходити можливості вирішення проблем. Залежність – не хімічна реакція, це – досвід, заснований на шаблонній суб'єктивній реакції людини на те, що має для нього особливе значення.
Індикатори залежної любові:
- Ефект "коридорного зору": нав'язливе мислення, неможливість зосередитися на інших речах, всі думки поглинені "ідеальним" об'єктом пристрасті.
- Різкі емоційні зміни настрою: відчуття "польоту" і ментального сп'яніння, загострення почуттів, емоційний підйом, виникає бажання співати, танцювати, робити щось екстраординарне, незвичайне, несподіване.
- Порушення апетиту: або його відсутність, або надмірне вживання їжі, можливі розлади травлення.
- Почуття тривожності, невпевненості, нестабільності, безглуздості життя, депресія і пригнічений стан (іноді думки суїцидального характеру).
- Ігнорування волі іншого і зростаюча потреба зміни, "покращення" коханої людини (відповідно до своїх уявлень, які можуть змінюватися).
Отто Кернберг виділяє дев'ять характерних рис зрілого кохання:
- Інтерес до життєвого плану партнера (без руйнівної заздрості).
- Базова довіра: спільна здатність бути відкритим і чесним, навіть щодо своїх недоліків.
- Здатність до прощення, на відміну від підпорядкування і від заперечення агресії.
- Скромність і подяка.
- Спільні ідеали як основа сумісного життя.
- Зріла залежність: можливість прийняти допомогу (без сорому, страху або провини) і надати допомогу, справедливий розподіл завдань і обов'язків на відміну від боротьби за владу, звинувачень і пошуків правих і винуватих, які ведуть до взаємного розчарування.
- Постійність сексуальної пристрасті. Любов до іншого, попри тілесні зміни і фізичні вади.
- Визнання неминучості втрат, ревнощів і необхідності захищати межі пари. Розуміння, що інший не може любити нас точно так само, як ми любимо його.
- Любов і оплакування: в разі смерті або втрати партнера дозволяє нам повною мірою зрозуміти, яке місце він займав в нашому житті, що веде до прийняття нової любові без почуття провини.
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Любовна залежність заважає жити повноцінним життям//pixabay.com
Підсумки
Варто відзначити, що любовна залежність ніколи не дасть вам справжнє повноцінне щастя, ваші стосунки не будуть розвиватися і зрештою ця залежність зруйнує вас зсередини, виснажить життєві сили і зробить життя порожнім, а вашу особистість нікчемною.
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