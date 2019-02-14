Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом

Якщо для вашого виживання необхідна інша людина, значить, ви паразитуєте на цій людині. Така любов отримала назву любовної адикції.

До Дня святого Валентина Здоров'я 24 поспілкувалося з психотерапевтом Ольгою Климентович, щоб зрозуміти, чому любов переходить в залежність, що з цим робити, які ознаки токсичного кохання та зрілих стосунків.

Читайте також: Як пережити свята у сімейному колі без шкоди для психічного здоров'я: поради психотерапевта

Не любов, а необхідність

Особи залежні від стосунків, зазвичай, говорять: "Я не можу жити без мого чоловіка (дружини, коханого, коханої), адже я так люблю його (її)". Почувши від терапевта: "Ви помиляєтеся, ви не любите вашого чоловіка (дружину)", – терапевт чує сердите питання: "Що ви таке говорите? Я ж тільки що сказала (сказав) вам, що не можу жити без нього (неї)". Тоді терапевт намагається пояснити: "Те, що ви описали, – не любов, а паразитизм. У ваших стосунках немає вибору, немає свободи. Любов означає можливість вільного вибору. Двоє люблять один одного, якщо вони цілком здатні обійтися один без одного, але вибрали спільне життя".



У стосунках має бути право вибору і свобода//pixabay.com

Виходячи з практики стає зрозумілим, що в переважній своїй більшості від адикції страждають жінки, незалежно від віку, національності і професії. І саме змучені цими стосунками жінки приходять на консультацію до психотерапевта по допомогу в пошуках відповідей на питання: "Що мені зробити, щоб його забути?", "Що потрібно зробити, щоб відпустити його зі свого серця?", "Як пережити цю втрату і розлуку?".

Люди, які страждають такими порушеннями, тобто пасивно залежні, настільки сильно прагнуть бути коханими, що у них не залишається сил, щоб любити. Вони подібні до тих, хто голодує, що постійно і всюди випрошують їжу і ніколи не мають її вдосталь аби поділитися з іншими. Так люди погано переносять самотність, ніколи не відчувають завершеності, наповненості. Через порожнечу вони по-справжньому не відчувають себе особистістю, ідентифікуються тільки через стосунки з іншими людьми.

Потреба та почуття залежності vs залежність

Навіть коли ми намагаємось це приховати, часом хочеться, щоб про тебе подбав хтось сильніший та по-справжньому доброзичливий. Кожна людина, якою б дорослою та зрілою вона не була, шукає і бажає мати в своєму житті зразкову особистість з материнськими і / або батьківськими функціями. Але ці бажання не є першочерговими і не впливають на розвиток індивідуального життя. Якщо ж вони керують життям і диктують якість існування, то, значить, у вас не просто почуття або потреба залежності, у вас – залежність.

Головні труднощі в лікуванні любовної залежності – це небажання людини позбавлятися від цього гнітючого його особистість стану. Людина, що страждає любовною залежністю, свій душевний біль сприймає як прояв істинної любові і добровільно готова страждати.



Любовна залежність важко лікується//pixabay.com

Дослідження мазохізму розвінчує міф про любов, як самопожертву. Це непорозуміння часто дає підставу мазохістам вважати, що вони терплять неприпустиме ставлення до себе через любов.

Читайте також: Чому часті побачення знижують шанси знайти кохання

Стентон Піл та Арчі Бродскі у своїй книзі "Любов та залежність" відзначають, що адикція може бути неминучою, якщо людина не бажає знаходити можливості вирішення проблем. Залежність – не хімічна реакція, це – досвід, заснований на шаблонній суб'єктивній реакції людини на те, що має для нього особливе значення.

Психотерапевт Ольга Климентович “ До кінця ХХ століття нейробіологи, психіатри, антропологи, нейропсихологи та ін. вчені звернулися до нейрохімічних досліджень любові. Вони порівнювали томограми мозку закоханих пар і наркотично залежних пацієнтів. В результаті у обох випадках були активні одні і ті ж зони, що відповідають за так звану "систему нагород". Виражалось це підвищеним рівнем дофаміну (речовини, що виробляється в мозку у великих кількостях, під час позитивного, за суб'єктивним уявленням людини, досвіду). Тільки у закоханих це підвищення було природним, а у наркоманів – штучним. Гормон дофамін дає відчуття радості, задоволення, відомого відчуття "метеликів у животі" ”.

Індикатори залежної любові:

Ефект "коридорного зору": нав'язливе мислення, неможливість зосередитися на інших речах, всі думки поглинені "ідеальним" об'єктом пристрасті.

Різкі емоційні зміни настрою: відчуття "польоту" і ментального сп'яніння, загострення почуттів, емоційний підйом, виникає бажання співати, танцювати, робити щось екстраординарне, незвичайне, несподіване.

Порушення апетиту: або його відсутність, або надмірне вживання їжі, можливі розлади травлення.

Почуття тривожності, невпевненості, нестабільності, безглуздості життя, депресія і пригнічений стан (іноді думки суїцидального характеру).

Ігнорування волі іншого і зростаюча потреба зміни, "покращення" коханої людини (відповідно до своїх уявлень, які можуть змінюватися).

Отто Кернберг виділяє дев'ять характерних рис зрілого кохання:

Інтерес до життєвого плану партнера (без руйнівної заздрості). Базова довіра: спільна здатність бути відкритим і чесним, навіть щодо своїх недоліків. Здатність до прощення, на відміну від підпорядкування і від заперечення агресії. Скромність і подяка. Спільні ідеали як основа сумісного життя. Зріла залежність: можливість прийняти допомогу (без сорому, страху або провини) і надати допомогу, справедливий розподіл завдань і обов'язків на відміну від боротьби за владу, звинувачень і пошуків правих і винуватих, які ведуть до взаємного розчарування. Постійність сексуальної пристрасті. Любов до іншого, попри тілесні зміни і фізичні вади. Визнання неминучості втрат, ревнощів і необхідності захищати межі пари. Розуміння, що інший не може любити нас точно так само, як ми любимо його. Любов і оплакування: в разі смерті або втрати партнера дозволяє нам повною мірою зрозуміти, яке місце він займав в нашому житті, що веде до прийняття нової любові без почуття провини.



Любовна залежність заважає жити повноцінним життям//pixabay.com

Підсумки

Варто відзначити, що любовна залежність ніколи не дасть вам справжнє повноцінне щастя, ваші стосунки не будуть розвиватися і зрештою ця залежність зруйнує вас зсередини, виснажить життєві сили і зробить життя порожнім, а вашу особистість нікчемною.

Психотерапевт Ольга Климентович “Самостійна робота над своїм психологічним станом, тренінги і відвідування психотерапевта допоможуть вам віднайти власну цінність, викорінити ідеалізацію партнера.Позбавляйтеся від залежності якомога швидше і починайте жити повноцінним гармонійним життям з особистісним і професійним ростом, поважаючи себе”.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.