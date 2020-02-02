Зафіксовано першу смерть від коронавірусу за межами Китаю: що про це відомо
На Філіппінах від коронавірусу з Китаю помер 44-річний пацієнт. Це перший зареєстрований випадок смерті за межами материкового Китаю.
Про це повідомляє філіппінське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я на своїй сторінці у твітері.
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За даними ВООЗ, чоловік помер 1 лютого 2020 року. У нього спостерігалися лихоманка, кашель та біль у горлі.
Його подруга, 38-річна китаянка, була першою на Філіппінах у кого підтвердили коронавірус. Обох пацієнтів лікували в ізоляторах у лікарні Маніли.
Смертельний китайський коронавірус: основне
Коронавірус, який спалахнув у Китаї, продовжує поширюватись поза межами країни. Станом на 2 лютого від спровокованої ним вірусної пневмонії померли 304 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 14 тисяч осіб по всьому світу. Одужало 328 людей.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю. Низка країн заявила про евакуацію своїх громадян із Китаю.
Правда та міфи про коронавірус / 24 канал
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