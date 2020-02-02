Зафіксовано першу смерть від коронавірусу за межами Китаю: що про це відомо

На Філіппінах від коронавірусу з Китаю помер 44-річний пацієнт. Це перший зареєстрований випадок смерті за межами материкового Китаю.

Про це повідомляє філіппінське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я на своїй сторінці у твітері.

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За даними ВООЗ, чоловік помер 1 лютого 2020 року. У нього спостерігалися лихоманка, кашель та біль у горлі.

Його подруга, 38-річна китаянка, була першою на Філіппінах у кого підтвердили коронавірус. Обох пацієнтів лікували в ізоляторах у лікарні Маніли.

WHO Representative in the Philippines Dr Rabi Abeyasinghe said: This is the first reported case outside of China. However, we need to keep in mind that he came from Wuhan, China. pic.twitter.com/0VH6PvLE42 — World Health Organization Philippines (@WHOPhilippines) February 2, 2020

Смертельний китайський коронавірус: основне

Коронавірус, який спалахнув у Китаї, продовжує поширюватись поза межами країни. Станом на 2 лютого від спровокованої ним вірусної пневмонії померли 304 людини . Загальна кількість інфікованих – понад 14 тисяч осіб по всьому світу. Одужало 328 людей.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали декілька разів, але жоден випадок не підтвердився.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

За межами Китаю зафіксовано десятки випадків зараження, зокрема в Таїланді, Японії, Південній Кореї, США, Сінгапурі, В'єтнамі, Непалі, Франції, Австралії, Малайзії, Канаді, Камбоджі, Німеччині, Фінляндії та Індії.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю. Низка країн заявила про евакуацію своїх громадян із Китаю.



Правда та міфи про коронавірус / 24 канал

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