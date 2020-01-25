Зафіксували перший випадок смерті лікаря від коронавірусу

Перший випадок смерті медичного працівника після зараження новим коронавірусом стався в Китаї.

Зараження лікаря коронавірусом запідозрили минулого тижня, пише South China Morning Post.

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Інцидент стався у місті Ухань, з якого й розпочалось розповсюдження інфекції.

Зараження 62-річного хірурга Лян Удуна запідозрили минулого тижня. Після виявлення хвороби чоловіка госпіталізували до міської лікарні, однак він помер.

Це перший випадок смерті медичного працівника після зараження новим коронавірусом.

Що відомо про коронавірус

Станом на 25 січня від коронавірусу померла 41 людина, ще понад 1300 інфіковано.

Коронавірус, який вперше був зафіксований в Китаї, вийшов за межі країни. Спершу було зафіксовано хворобу у Таїланді, а потім в Японії, Гонконзі, Південній Кореї, Саудівській Аравії, Сінгапурі, В'єтнамі, Франції, Малайзії, Австралії та США.

Водночас, лікарі змогли вилікувати 36 пацієнтів від смертельного виду коронавірусу.

Таємничий коронавірус здатний поширюватися від людини до людини, фахівці заявили про побоювання пандемії.

Симптоми китайського коронавірусу: Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість.

За інформацією ВООЗ, шанси померти від вірусу 2002 року, схожого типу в середньому були 9%, але для тих, хто молодше 24 років, – нижче 1%. У віці 25-44 років – до 6%, 44-64 року – до 15%, від 65 років і старше – вище 55%. Але це не означає, що молодим людям немає чого боятись, якщо в них ослаблений імунітет – ризик смерті зростає.

Відео 24 каналу: все що відомо про коронавірус