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Загроза коронавірусу: як в Україні готують лікарні та медиків

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Евакуація українців з Уханя мала відбутись 11 лютого. Проте чартерний рейс по них досі не прилетів. Влада каже – вилетить з дня на день. Заклади охорони здоров'я, в які будуть госпіталізувати пацієнтів із підозрами на смертельну інфекцію, вже визначили.

Людей з підозрою на коронавірус планують помістити в окремі бокси інфекційного відділення четвертої столичної лікарні. Медики та інші пацієнти відділення із ними не контактуватимуть. Лікарі зможуть перебувати всередині тільки у костюмах з високим ступенем захисту.

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У лікарні повідомляють, що їхнє відділення повністю готове реагувати на випадки коронавірусної інфекції. Медики кажуть, вони повнісьтю відпрацювали на іншому пацієнті алгоритм дій. В Україні коронавірус визначають методом виключення.

Будуть брати матеріали на дослідження грипу й інші респіраторних вірусів. У разі отримання негативного результату, уже тут, в нашій вірусологічній референс-лабораторії центру, яка має тест-системи на коронавірус, будуть проводить дослідження саме на наявність цієї інфекції,
– повідомила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я МОЗ Оксана Кошалко.

До слова, жодна підозра на коронавірус в Україні не підтвердилась. Однак якщо таке станеться, у кожній області визначили медзаклади, куди будуть госпіталізувати інфікованих. Лікарі-інфекціоністи запевняють, що боятися коронавірусу не варто – більша ймовірність в Україні підчепити грип. Лише за тиждень в Україні від ускладнень грипу померло восьмеро людей.

Міфи та правда про коронавірус / Картинка 24 каналу
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
 

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Автор: Катерина Степанова
Теги: Новини України Коронавірус 2020 Здоров'я Медицина Міністерство охорони здоров’я
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