Загроза звільнення медиків чи закриття лікарень існує, – експерт

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що через медичну реформу можуть залишитись без роботи приблизно 50 тисяч медиків. При цьому можливе й закриття майже 332 лікарень. Голова асоціації "Екосистема охорони здоров'я" Євген Прилипко пояснив, чому така загроза справді існує.

Експерт в ефірі 24 каналу зауважив, що проблема саме у Міністерстві охорони здоров'я.

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За його словами, звинувачувати у цьому потрібно не Національну службу здоров'я України, а саме Міністерство охорони здоров'я, адже саме у його обов'язках – підготувати медичні заклади до роботи в нових умовах.

"В умовах постійних змін керівництва зняття з себе відповідальності за підготовку медзакладів і перекладання цього на регіони, які просто не впорались – призвело до того, що загроза звільнення і закриття існує. Ці спонтанні та хаотичні рішення в регіонах про звільнення медичних працівників – якраз неготовність роботи в нових умовах", – зауважив Прилипко.

Водночас він наголосив, що не переконаний, що кількість медиків саме така – 50 тисяч.

Однак, безумовно, це яскрава і красива цифра, якою можна гучно заявляти, що ми рятуємо ці 50 тисяч медиків,

– сказав він.

Як ствердив Прилипко, не все залежить від конкретного керівника медичного закладу. "Один медичний заклад не може стати щасливим в нових умовах, якщо навколо не працює мережа надання медичних послуг", – пояснив експерт.

► Як має відбуватись "перетворення" роботи медзакладів

Прилипко розповів, що для того, аби медзаклади покращили свою роботу та перейшли на новий рівень – потрібен час та підтримка місцевої влади. Спочатку повинні визначати функції кожної лікарні, здійснювати ретельний аналіз, збирати дані щодо потреби пацієнтів або громадян, які проживають на певній території. Також відбувається відповідний аналіз витрат медичного закладу і обирається місце кожного медичного закладу у мережі надання медичної допомоги.

Після цього робиться дорожня карта перетворень і кожен заклад рухається у тому напрямку, якому йому потрібно. У цьому поступовому переході місцева влада має підтримати медзаклади,

– сказав експерт.

"Цю роботу потрібно буде зробити до кінця 2020 року. Це домашнє завдання – називайте як хочете. Для того, щоб в цей період ми не втратили медичних працівників, приймається рішення залишити медичні заклади на рівні субвенції минулих років. Це, звісно, вдарить по тих, хто розраховував отримувати більше", – додав Євген Прилипко.

Що відомо про ймовірне скасування медреформи? Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що з 1 червня змінюється фінансування медичних закладів. Це, відповідно, зупиняє реалізацію другого етапу медичної реформи, яка розпочалася 1 квітня.



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