Захисна реакція: які щеплення варто повторити дорослому восени

З дитячими вакцинами все більш-менш зрозуміло, а от про те, що від правця необхідно вакцинуватися кожні 10 років, а від грипу щороку – знають далеко не усі.

Вакцинація оточена багатьма міфами. Педіатр, інфекціоніст, консультант Всесвітньої організації охорони здоров’я – Надія Дребот розповіла про деталі вакцинації дорослих.

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В першу чергу варто дотримуватися календаря і в 16 років оновити щеплення проти дифтерії та правця. Якщо людина в дитинстві не отримала повний комплекс цих щеплень, її вакцинують за окремою схемою, оскільки дуже важливо отримати всі дози та сформувати повноцінний захист.

Також вкрай важливо вакцинуватись від поліомієліту, особливо людям, які часто подорожують.

Ці щеплення треба повторювати кожні 10 років. Помилковим є твердження про те, що існують вікові обмеження і старших людей не вакцинують.

Чому щеплення від грипу треба робити кожного сезону

Вакцинуватись від грипу потрібно щороку, бо вірусні штами кожного сезону різні. Вірус грипу дуже мобільний і він постійно змінюється. Існують окремі інститути, які займаються вивченням вірусу гепатиту.

На початку року, десь в лютому-березні вони починають прогнозувати, які штами вірусів будуть актуальні в наступному епідеміологічному сезоні.

Також фахівці слідкують за міграцією перелітних птахів, які його переносять: є різновиди вірусів, що характерні лише для них.

Буває, що штам в наступному сезоні повторюється, буває, що дуже відрізняється. Для вірусу характерні так звані антигенні дрейф і шифт. Дрейф – це сезонна зміна вірусу, що не дуже помітна. Шифт – його якісна зміна, що відбувається внаслідок накопичення кількісних. Антигенний шифт, як правило, дає високий підйом захворюваності.

А тому, так важливо вакцинуватись від грипу кожного року – це тренує імунну пам’ять.

Однак, варто розуміти, щеплення не страхує від грипу – воно запобігає ускладненням і тяжким формам захворювання.

Особливо важливо вакцинуватись людям, які знаходяться в зоні ризику: медикам, працівникам закритих установ, силовим структурам, педагогам. Це важливо також для людей, котрі мають хронічні захворювання, онкохворим.

Їм додатково треба повторно зробити щеплення проти пневмокока.

Найбільш вразливі до грипу люди старшого віку, особливо якщо вони обмежені в пересуванні або приковані до ліжка. Щеплення захищає від ускладнень, а саме через них найчастіше помирають літні люди, якщо хворіють на грип.

Цей вірус капілляротоксичний, він провокує справжні судинні катастрофи. Наслідками перенесеного грипу можуть бути інфаркти та інсульти.

Насправді, вакцинуватись від грипу важливо усім. І в 30, і в 50, і в 90 років щеплення можна і потрібно робити. Життя змінюється, люди спілкуються, подорожують, їздять на дачу і контактують з землею. Інфекції загрожують їм в будь-якому віці.