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Захист від коронавірусу: який тип маски приносить більше шкоди, ніж користі

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Чому не варто використовувати респіратор з клапаном
Чому не варто використовувати респіратор з клапаном / Unsplash

Експерти закликають людей не носити певні типи захисних масок. Мова йде про респіратори N95 з клапаном, які використовують будівельники чи рятувальники.

Маски, які мають клапани або отвори не є безпечними, адже вони теж можуть сприяти поширенню вірусу, повідомляє Департамент охорони здоров'я в Сан-Франциско.

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Респіратори N95 з клапаном призначені для того, аби вберегти людину від потрапляння пилу та інших шкідливих частинок до дихальних шляхів. Втім, щоб вберегтися від зараження коронавірусом, нині такі респіратори використовують й лікарі при контакті з хворими пацієнтами. 

Маски з клапанами дозволяють випускати крапельки, що піддає інших ризику зараження. Адже будь-яка маска з одностороннім клапаном захищає лише ту людину, яка її носить. Відтак, використання такої маски не захистить нікого навколо цієї людини від потенційного впливу вірусних частинок, які вона видихає.

Пам'ятайте, що сенс масочного режиму в тому, щоб не лише захистити себе, а захистити й своє оточення. 

Маска чи респіратор
Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікарня Новини США Профілактика захворювань Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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