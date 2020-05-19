Захист від коронавірусу: який тип маски приносить більше шкоди, ніж користі

Експерти закликають людей не носити певні типи захисних масок. Мова йде про респіратори N95 з клапаном, які використовують будівельники чи рятувальники.

Маски, які мають клапани або отвори не є безпечними, адже вони теж можуть сприяти поширенню вірусу, повідомляє Департамент охорони здоров'я в Сан-Франциско.

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Респіратори N95 з клапаном призначені для того, аби вберегти людину від потрапляння пилу та інших шкідливих частинок до дихальних шляхів. Втім, щоб вберегтися від зараження коронавірусом, нині такі респіратори використовують й лікарі при контакті з хворими пацієнтами.

Маски з клапанами дозволяють випускати крапельки, що піддає інших ризику зараження. Адже будь-яка маска з одностороннім клапаном захищає лише ту людину, яка її носить. Відтак, використання такої маски не захистить нікого навколо цієї людини від потенційного впливу вірусних частинок, які вона видихає.

Пам'ятайте, що сенс масочного режиму в тому, щоб не лише захистити себе, а захистити й своє оточення.

Still seeing a lot of these masks out there, it's confusing, because they are called N95- but the ones with the **valves** or openings on the front are NOT safe, and may actually propel your germs further!! @SFFDPIO @SFPD @sfgov @LondonBreed @MyrPressOffice https://t.co/xHxNy28EUz — SFDPH (@SF_DPH) May 4, 2020



Маска чи респіратор / Інфографіка 24 каналу

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