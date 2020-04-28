Захворіти на коронавірус може мільярд людей по всьому світу, – BBC

Міжнародний комітет порятунку (IRC) заявив, що якщо вразливим країнам не нададуть термінової допомоги, на коронавірус може захворіти близько мільярда людей по всьому світу.

IRC розробили звіт, базуючись на моделях й даних ВООЗ та Імперського коледжу Лондона. У звіті йдеться про те, що у випадку продовження пандемії, на коронавірус можуть захворіти від 500 мільйонів до 1 мільярда людей, повідомляє BBC.

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Відтак, в організації вважають, що таким країнам, як Афганістан та Сирія вкрай необхідна термінова фінансова та гуманітарна допомога для того, аби сповільнити глобальне поширення вірусу.

Також в IRC наголошують, що у країнах, які постраждали від збройних конфліктів та нестабільної економічної ситуації, може померти більш ніж 3 мільйони людей.

Один мільярд людей може заразитися коронавірусом у всьому світі, якщо вразливим країнам не буде надана невідкладна допомога… Ці цифри мають слугувати дзвониками тривоги для своєчасної реакції,

– повідомляють в організації.



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