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Захворіти на коронавірус може мільярд людей по всьому світу, – BBC

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На коронавірус може захворіти до одного мільярда людей
На коронавірус може захворіти до одного мільярда людей / Unsplash

Міжнародний комітет порятунку (IRC) заявив, що якщо вразливим країнам не нададуть термінової допомоги, на коронавірус може захворіти близько мільярда людей по всьому світу.

IRC розробили звіт, базуючись на моделях й даних ВООЗ та Імперського коледжу Лондона. У звіті йдеться про те, що у випадку продовження пандемії, на коронавірус можуть захворіти від 500 мільйонів до 1 мільярда людей, повідомляє BBC.

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Відтак, в організації вважають, що таким країнам, як Афганістан та Сирія вкрай необхідна термінова фінансова та гуманітарна допомога для того, аби сповільнити глобальне поширення вірусу. 

Також в IRC наголошують, що у країнах, які постраждали від збройних конфліктів та нестабільної економічної ситуації, може померти більш ніж 3 мільйони людей.

Один мільярд людей може заразитися коронавірусом у всьому світі, якщо вразливим країнам не буде надана невідкладна допомога… Ці цифри мають слугувати дзвониками тривоги для своєчасної реакції,
– повідомляють в організації.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Війна у Сирії Афганістан Лікування Здоров'я
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