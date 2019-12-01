Захворюваність на кір у світі лише за рік зросла на 26% – ВОЗ

Захворюваність на кір лише за останній рік зросла на 26%, а саме захворювання тепер загрожує жителям усіх країн – від Європи до островів Тихого океану. Лікарі звинувачують у всьому противакцинаційні рухи, які масово переконують відмовлятися від вакцинації.

Всесвітня організація охорони здоров'я представила новий звіт про захворюваність на кір, повідомляє ZME Science.

Читайте також: Скільки людей померли від кору в Україні

Звіт ВОЗ щодо захворюваності на кір

Число випадків захворюваності на кір продовжує зростати шаленими темпами. Станом на початок листопада ВОЗ зареєструвала понад 440 200 хворих, в основному дітей. Це на 26% більше, ніж рік тому.

Масові спалахи кору спостерігаються по всьому світу, від Європи до Африки і островів Океанії.

Найгірша ситуація в Демократичній Республіці Конго, де в середині листопада було зафіксовано 250 270 випадків захворювань – 5110 осіб померли внаслідок ускладнень хвороби.



Кір – смертльне захворювання

В Америці лідером по кількості хворих стала Бразилія. Тут зафіксовано 11887 випадків, більшість яких в Сан-Паулу. В США також продовжуються спалахи кору, в штаті Нью-Йорк завдяки вакцинації ситуацію вдалося взяти під контроль.

Лідером у Європі є Україна

Серед європейських країн найбільше число випадків фіксують на пострадянському просторі. Лідером в списку є Україна – зафіксовано 56 802 випадки, слідом Казахстан – 101 26, Грузія – 3904, Росія – 3521 і Киргистан – 2228.

Складна ситуація спостерігається також і в Туреччині – число хворих складає 2666.

ВОЗ застерігає: низький рівень вакцинації може призвести до тяжких наслідків, хвороба поширюється надто стрімко.

Експерти також зазначають, що від кору легше захиститися, ніж потім вилікуватися. Достатньо вчасно зробити щеплення. Однак, якщо вакциновані менш як 95% людей в спільноті, ризики спалахів зберігаються.

Наслідки низького рівня вакцинації

Наразі під загрозою навіть ті регіони, де кір вважався побореним.

Погіршення ситуації у ВОЗ пов’язують із популярністю рухів антивакцинатрів.

Зокрема, поширюються хибні уявлення, що захиститися від кору можна за допомогою високих доз вітаміну А. Однак вчені застерігають, що жодних наукових підтверджень цьому немає.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.