Захворювання зубів та ясен викликають рак

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Хворі зуби викликають рак
Хворі зуби викликають рак / pixabay.com

У людей із захворюваннями зубів і ясен ризик раку печінки та жовчного міхура в середньому підвищено на 30 відсотків в порівнянні з володарями здорової порожнини рота, показало дослідження.

Про те, що вчені встановили зв'язок між хворобами зубів і ясен і підвищеною вірогідністю виникнення раку печінки та жовчного міхура, пише United European Gastroenterology Journal.

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Фахівці Університету Квінс у Белфасті, вивчали можливу кореляцію між поганим станом зубів і розвитком раку органів шлунково-кишкового тракту у жителів Великобританії. Для свого дослідження вони використовували дані з Біобанку Великобританії.

Хворі зуби викликають рак печінки
Хворі зуби викликають рак печінки

Зокрема це були відомості, отримані при обстеженні 500 000 британців у віці від 40 до 69 років за період з 2006 по 2010 рік (після скринінгу спостереження за людьми велося до 2014 року).

Проаналізувавши отриману інформацію, автори нового дослідження прийшли до висновку про те, що погане здоров'я зубів і ясен не сприяє виникненням раку шлунково-кишкового тракту в цілому. Однак вони встановили іншу закономірність, яка говорить про те, що у людей з хворими зубами підвищується ймовірність виникнення раку печінки, жовчного міхура і жовчних проток. Особливо, за словами вчених, у власників поганих зубів виявився високим ризик гепатоцелюлярної карциноми.

Як вважають автори роботи, на розвиток раку може впливати стан мікробіома ротової порожнини. Науці вже відомо, що деякі бактерії, що живуть у роті й провокують хвороби ясен, також здатні впливати на виникнення запальних процесів у внутрішніх органах. Тому фахівці припускають, що вони також можуть бути пов'язані з виникненням раку печінки.

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Серед людей з хворими зубами ризик розвитку раку печінки виявився вищим у тих, хто їв мало овочів і фруктів, а також у тих, хто курив і страждав ожирінням,
– наголосили вчені.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Стоматологія Онкозахворювання
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