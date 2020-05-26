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На Закарпатті через спалах COVID-19 закрили ще одне село

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Село Липча закрили на карантин
Село Липча закрили на карантин / 1ua.com.ua

На Закарпатті через спалах коронавірусу закрили село Липча, що у Хустському районі. Нині у селі 8 інфікованих, 67 контактних осіб і щонайменше 10 людей з симптомами захворювання.

Через спалах в селі встановлюють блок-пост, повідомляє Укрінформ з посиланням на керівницю апарату Хустської РДА Віталіну Петровську.

До теми Село на Закарпатті закрили на карантин через спалах COVID-19

Окрім того, на православне свято Вознесіння 28 травня у сусідньому селі храмове свято. Відтак, КПП контролюватиме рух громадян в межах цих населених пунктів, аби припинити поширення коронавірусу.

Вулиці села Липча та місця масового перебування людей продезінфікують. Натомість Держпродспоживслужба перевірить на дотримання обмежень торгові точки. Окрім того, на території села заборонили проводити богослужіння з участю громадян в храмах або на території населеного пункту. 

Станом на 26 травня, у цьому населеному пункті коронавірус підтвердили у 8 людей. Епідеміологи визначили, що з хворими контактували 67 осіб і нині всі вони перебувають на самоізоляції. У 10 людей з'явилися симптоми COVID-19 – у них відібрали зразки для проведення ПЛР-тесту.

 

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини Закарпаття Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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