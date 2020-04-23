Закінчуються місця: у київській лікарні готують резервні ліжка для хворих на коронавірус
В Олександрівській клінічній лікарні Києва готують додаткові місця для хворих на коронавірус. Головна лікарка лікарні Людмила Антоненко запевняє, що карантин в Україні продовжили недаремно, позаяк місця в інфекційних відділеннях уже закінчуються.
Станом на 22 квітня в інфекційних відділеннях Олександрівської лікарні перебували 88 пацієнтів, з яких 76 – з коронавірусом, розповіла Антоненко у своєму фейсбуці.
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У нас є 80 людей з пневмонією, а 6 з них – у реанімації. Усі на кисневій підтримці, але до приладів ШВЛ не підключений ніхто. Лише за вихідні у нас померли двоє пацієнтів з коронавірусом. Висловлюю співчуття рідним та близьким,
– зазначила лікарка.
Вона наголосила, що попри оманливе відчуття, буцімто епідемія втрачає оберти, яке поширюється останнім часом, загроза так досі нікуди не зникла.
"Невисокі цифри хворих на коронавірус у Києві і по Україні є заслугою кожного, хто дотримується карантину, заслугою як керівництва держави, так і відповідальністю місцевої влади. Я вас запевняю: цифри могли би бути не меншими, ніж в Італії, Китаї та США", – заявила Людмила Антоненко.
Що відомо про коронавірус у Києві?Станом на 23 квітня у Києві підтвердили 1 тисячу 59 випадків захворювання на коронавірус. 19 людей у столиці внаслідок хвороби померли, але 39 вже змогли одужати.
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