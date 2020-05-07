Рада схвалила законопроєкт про страхування медиків від COVID-19: що він передбачає
Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила закон про підвищення соціального захисту медичних працівників та їхніх сімей. За закон проголосували 340 депутатів.
Ініціаторами законопроєкту № 3376-1 стали керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, а також Вадим Рабіновіч з ОПЗЖ.
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Що змінює закон і яку допомогу отримуватимуть лікарі
- Законопроєкт передбачає, що виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій.
- На випадок встановлення групи інвалідності для медпрацівника через зараження СOVID-19 уряд виплачуватиме компенсацію у розмірі 600 тисяч гривень.
- Виплати родині медпрацівника в разі його смерті від коронавірусу складатимуть 1,5 мільйона гривень.
Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький уточнив, що виплати відбуватимуться лише в тому випадку, якщо у медпрацівників будуть ускладнення від COVID-19.
Адже ми з вами знаємо, що 90% захворівших на COVID-19 переносить його або безсимптомно, або без наслідків,
– сказав Радуцький.
За його словами, в стабілізаційному фонді є гроші для страхових виплат медикам, які захворіли на коронавірус.
Що відомо про зарплати медиків під час COVID-19
- Через спалах коронавірусу в Україні уряд пообіцяв доплати лікарям, які лікують хворих.
- У березні медикам нарахували надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому вона була не такою значущою, як обіцяли.
- Але вже у квітні лікарі мали отримати надбавку до всієї зарплати, яка враховує стаж. Відповідно вона мала б бути більшою, ніж у березні.
- Однак замість обіцяних доплат за квітень, деякі лікарі отримали навіть менші зарплати, ніж у попередні місяці. Через це у різних містах медики вийшли на протест.
- Президент Володимир Зеленський запевнив, що уряд переказав гроші ще у середині квітня, тож відповідальною за затримку доплат є місцева влада.