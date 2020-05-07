Рада схвалила законопроєкт про страхування медиків від COVID-19: що він передбачає

Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила закон про підвищення соціального захисту медичних працівників та їхніх сімей. За закон проголосували 340 депутатів.

Ініціаторами законопроєкту № 3376-1 стали керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, а також Вадим Рабіновіч з ОПЗЖ.

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Законопроєкт передбачає, що виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій .

. На випадок встановлення групи інвалідності для медпрацівника через зараження СOVID-19 уряд виплачуватиме компенсацію у розмірі 600 тисяч гривень .

. Виплати родині медпрацівника в разі його смерті від коронавірусу складатимуть 1,5 мільйона гривень.

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький уточнив, що виплати відбуватимуться лише в тому випадку, якщо у медпрацівників будуть ускладнення від COVID-19.

Адже ми з вами знаємо, що 90% захворівших на COVID-19 переносить його або безсимптомно, або без наслідків,

​– сказав Радуцький.

За його словами, в стабілізаційному фонді є гроші для страхових виплат медикам, які захворіли на коронавірус.

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