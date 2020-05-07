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Рада схвалила законопроєкт про страхування медиків від COVID-19: що він передбачає

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Закон про страхування медиків №3376-1 – що він передбачає
Що передбачає новий закон про страхування медиків

Верховна Рада на позачерговому засіданні 7 травня ухвалила закон про підвищення соціального захисту медичних працівників та їхніх сімей. За закон проголосували 340 депутатів.

Ініціаторами законопроєкту № 3376-1 стали керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький, а також Вадим Рабіновіч з ОПЗЖ.

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Що змінює закон і яку допомогу отримуватимуть лікарі

  • Законопроєкт передбачає, що виплати медикам, які захворіли на COVID-19, прирівнюються до виплат учасників бойових дій.
  • На випадок встановлення групи інвалідності для медпрацівника через зараження СOVID-19 уряд виплачуватиме компенсацію у розмірі 600 тисяч гривень.
  • Виплати родині медпрацівника в разі його смерті від коронавірусу складатимуть 1,5 мільйона гривень.

Глава комітету Верховної ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький уточнив, що виплати відбуватимуться лише в тому випадку, якщо у медпрацівників будуть ускладнення від COVID-19.

Адже ми з вами знаємо, що 90% захворівших на COVID-19 переносить його або безсимптомно, або без наслідків,
​– сказав Радуцький.

За його словами, в стабілізаційному фонді є гроші для страхових виплат медикам, які захворіли на коронавірус.

Що відомо про зарплати медиків під час COVID-19

  • Через спалах коронавірусу в Україні уряд пообіцяв доплати лікарям, які лікують хворих.
  • У березні медикам нарахували надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому вона була не такою значущою, як обіцяли.
  • Але вже у квітні лікарі мали отримати надбавку до всієї зарплати, яка враховує стаж. Відповідно вона мала б бути більшою, ніж у березні.
  • Однак замість обіцяних доплат за квітень, деякі лікарі отримали навіть менші зарплати, ніж у попередні місяці. Через це у різних містах медики вийшли на протест.
  • Президент Володимир Зеленський запевнив, що уряд переказав гроші ще у середині квітня, тож відповідальною за затримку доплат є місцева влада.
Автор: Емал Набі
Теги: Здоров'я Лікування Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Медицина Верховна Рада
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