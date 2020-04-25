Закордонні медикаменти: чому в умовах карантину страждають хворі на епілепсію

В умовах карантину страждають хворі на епілепсію. Тільки дітей з таким діагнозом в Україні понад 20 тисяч. Зараз вони не тільки не можуть виїхати з батьками закордон на лікування, а й залишаються без іноземних препаратів, необхідних для нормального життя.

У 4-річної Жені епілепсія від народження. Зараз дівчинка лише робить перші кроки. Та й тільки завдяки переходу на закордонний препарат. Про це розповіли батьки кореспондентам 24 каналу.

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Українські аналоги ліків, якими безкоштовно забезпечує держава, підходять не всім, розповідає мама дівчинки Ольга. На додачу вони й менш ефективні.

Перший раз нам привезли (ліки – 24 канал) волонтери з Німеччини, Ми спробували їх і буквально з першої дози у Женьки пішли напади,

– розповіла мама Жені Ольга Зайцева.

На місяць одна пляшка препарату обходиться родині у 100 євро. Та й купити їх не просто. Адже ці ліки, які і деякі інші медикаменти, що допомагають хворим на епілепсію, в Україні неліцензовані. Їх везуть волонтери або перекупи за підвищеними цінами.

"На українському препараті не так давно ми потрапили в реанімацію. Було 15 приступів в годину, тобто 360 приступів на добу. Це 3 доби, поки я не дістала закордонний препарат", – заявила мама дитини з епілепсією Ольга Кульбацька.

В умовах карантину дістати протисудомні стало ще важче. У МОЗ підтверджують, що в Україні застарілий протокол лікування епілепсії. Список препаратів тільки обіцяють оновити, проте коли це буде – невідомо.



Максим Степанов / Фото censor.net.ua

"Ми користуємося клінічними протоколами 2014 року. Ще в 2017 році Міністерство охорони здоров’я повинно було внести відповідні зміни до цих клінічних рекомендацій. На жаль, така ситуація відбувається не тільки по епілепсії, а і по великій кількості тих чи інших захворювань", – пояснив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Ситуацію може поліпшити введення міжнародного рецепта на ліки, вважають родини хворих. Він розв'яже руки батькам: без контрабанди і дешевше можна буде купити препарати за кордоном.

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"Ми дуже хочемо європротокол. Це життєво необхідно. Він дасть можливість нашим лікарям виписувати міжнародні рецепти", – пояснила мама дитини з епілепсією Ольга Кульбацька.

В Україні нині понад 20 тисяч дітей з епілепсією. Якщо карантин затягнеться, то батьки побоюються, що залежні від іноземних препаратів пацієнти опиняться на межі.