Закриття шкіл зменшує розростання спалаху COVID-19 на 40–60%, – дослідження

Дехто вважає, що діти не можуть передавати коронавірус та мають менше шансів ним заразитися. До цього моменту було мало досліджень на цю тему, але вчені з різних куточків світу опублікували нові дані.

Журналісти The New York Times оприлюднили низку нових досліджень про передачу коронавірусу серед дітей, а 24 канал обрав ключові висновки.

До теми Фахівці описали особливості перебігу коронавірусу у дітей

Перше дослідження опубліковане у журналі Science. Дослідники опублікували дані з двох китайських міст – Уханю та Шанхаю.

Вчені виявили, що під час карантину діти мали втричі менше ризиків захворіти, ніж дорослі. Але після того, як школи відкрилися, у дітей виникло приблизно втричі більше контактів, ніж у дорослих, і втричі більше шансів підхопити вірус.

На основі своїх даних дослідники підрахували, що закриття шкіл може зменшити сплеск коронавірусу приблизно на 40-60%, внаслідок чого сповільнити перебіг епідемії.

Друге дослідження групи німецьких дослідників було дещо повнішим. Команда виявила, що діти мають абсолютно такі ж ризики заразитися, як і дорослі.

Нагадаємо, що у деяких європейських школах вирішили відновити навчання та відкрити школи через припущення, що діти рідше переносять та передають коронавірус.

До прикладу, головний інфекціоніст Швейцарії Даніель Кох вважає малоймовірним те, що діти до 10 років можуть заразитися коронавірусом та передавати його. Відтак, літнім людям дозволили контактувати з дітьми до десятирічного віку.

Таким думкам посприяло одне з досліджень Нідерландських вчених. Втім, експерти зазначають, що під час дослідження не проводилося масове тестування, а дослідники враховували чомусь лише симптоматичні випадки, які, як відомо, найчастіше бувають у дорослих.

Експерти наголошують, що у випадку помилковості цього припущення, передчасне рішення відкрити школи може нести за собою катастрофічні наслідки.

Усі експерти погодилися в одному: уряди повинні вести активні дискусії щодо того, як розпочати відкриття шкіл. До прикладу, аби зменшити кількість контактів дітей, учнів можна розбити на групи, які відвідуватимуть школи у різні дні. Натомість в установі необхідно ввести соціальну дистанцію та заборонити учням збиратися у групи, а столи у класах можна розмістити на відстані 1,8 метра.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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