Закупівля ліків уряду залишить 80% пацієнтів із гепатитом без лікування, – Супрун
Ексочільниця МОЗ Уляна Супрун зазначає про нераціональність використання коштів, що виділили на закупівлю препаратів на 2020 рік.
"Дати шанс на здорове та повноцінне життя одному пацієнту чи тридцятьом", – риторично запитує Уляна Супрун.
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Супрун розповіла, що радниця міністра охорони здоров‘я Ольга Голубовська продовжує переконувати у необхідності включення до закупівель на 2020 рік дорогих препаратів для лікування вірусного гепатиту С, таких як: омбітасвір/парітапревір/ритонавір та дасабувір (3D-режим).
Відомо, що цього року зібрано заявки з регіонів — і 57% всього бюджету 2019 року буде витрачено на закупівлю дорогих препаратів, якими можна пролікувати лише 710 пацієнтів. За решту бюджету буде закуплено ліки для 14 258 пацієнтів.
Такий поділ є нераціональним використанням коштів. Особливо, якщо брати до уваги, що виробляє ці дорогі ліки компанія, від якої Ольга Голубовська задекларувала гонорар.
За підтримки ВООЗ та CDA встановлено, що для подолання проблеми гепатиту С щороку необхідно лікувати близько 60 000 пацієнтів. Забезпечити це без заходів спрямованих на ефективне використання наявних ресурсів наразі неможливо.
Тому єдиною виваженою позицією є відмова від закупівлі 3D-режиму у 2020 році. Це дасть змогу вилікувати вдвічі більше пацієнтів.
Цього року поставлено 621 курс 3D-режиму і 710 курсів буде закуплено за кошти 2019 року. Це дасть можливість пролікувати всіх пацієнтів із нирковою недостатністю та попереднім не успішним досвідом лікування, які потребують термінового лікування.
Тобто ніхто не лишає пацієнтів без необхідних препаратів, мова йде лише про те, щоб зупинити нераціональне використання коштів.
Понад 80% пацієнтів із гепатитом С залишилися без ефективного лікування.
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