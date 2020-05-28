На закупівлю "швидких" в Україні буде виділено мільярд гривень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що буде виділено майже 1 мільярд гривень на закупівлю автомобілів "Швидкої допомоги".

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

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Також Шмигаль повідомив, що за березень уряд здійснив вже всі виплати і за квітень виплати підуть через Національну службу здоров'я України через договори з медичними закладами.

Станом на вчора фактично 90% договорів підписано, а по екстреній медицині – всі 100% договорів. Тому в майбутньому виплати повинні бути своєчасними,

– додав він.

Додамо, що прем'єр-міністр приїхав з візитом до Білоцерківський станції екстреної медичної допомоги в четвер, 28 травня. У робочій поїздці його супроводжували очільник МОЗ Максим Степанов, голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін і мер Білої Церкви Геннадій Дік.