Залежність від сексу: чому та в кого виникає

Сексуальна залежність – нав'язливе, часто неконтрольоване прагнення, спрямоване на отримання сексуального задоволення, яке часто не приносить задоволення.

Це особливе, деструктивне ставлення до сексу, коли задоволення основного інстинкту стає універсальною пігулкою, єдиним виходом з будь-якого дискомфортного стану, розповів сексолог Олексій Вілков.

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Наприклад, для зняття постійного або гострого стресу, виходу з депресії, позбавлення від тривоги, поступово заміщуючи міжособистісні контакти, особливо оголюючи нездатність особистості проявляти справжню інтимність у відносинах і емоційну близькість.



Сексоголізм – поширена залежність

Сексоголізм по праву знаходиться в одному щаблі з іншим відомими залежностями – алкогольною, наркотичною, харчовою, ігроманією. Завдяки лібералізації сексуальної моралі й особливій значущості гедонізму для сучасного суспільства споживання сексоголіки проявляють себе все частіше.

Хто схильний до сексоголізму?

Основний контингент сексуально залежних – це чоловіки після тридцяти або близько сорока років з різним соціальним статусом і сімейним станом. Сексуально залежні жінки частіше молодші, зазвичай самотні, з невлаштованим побутом і вантажем проблем, що накопичилися.

Чому виникає сексоголізм?

Передумови розвитку залежності різноманітні, але основна причина полягає в наявності постійної тривоги, що вимагає виходу і заспокоєння. Зазвичай люди використовують різноманітні способи боротьби з нею, не фіксуючи на чомусь одному. Але сексуально залежні концентруються виключно на сексі, як механізм зняття напруги та отримання гормонів радості й щастя.

Тривога підстьобує, гризе зсередини, і єдиний спосіб погасити її – отримати дози тілесної насолоди. До інших причин відносяться деструктивне ставлення до самого себе, занижена самооцінка, страх відмови, нездатність любити, і впевненість, що його самого полюбити неможливо.

Або любов дорівнює сексуальному бажанню і потягу, і якщо партнер відчуває це, значить це і є любов.

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