Створили білок, який зміцнює м'язи без тренувань

Усі знають, щоб підтримувати м’язи в тонусі, необхідні регулярні фізичні навантаження. Втім, вчені пропонують новий спосіб та запевняють, що здоров’я м’язів можна підтримувати навіть без занять спортом.

Дослідники з університету Мічігану виявили білок, який може імітувати ефект від спорту навіть без фізичного навантаження.

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Білок сестрин, який накопичується у м'язах після фізичних вправ, став об'єктом дослідження вчених.

Як проходило дослідження

Під час експериментів на дрозофілах учені вивчили звичайних мух, яких змусили "бігати" по пробірці впродовж трьох тижнів, друга група мух мала мутацію, яка порушувала вироблення сестрину.

Вчені відзначили, що за два тижні тренувань витривалість звичайних дрозіфіл збільшилася, а у мушок із мутацією показники не покращилися.

У наступному експерименті дослідники підвищили експресію сестрину у м'язах звичайних мух, яких не піддавали тренуванням. Така маніпуляція дозволила досягти кращого результату навіть без вправ.



Прийом білка дозволить зміцнювати м'язи без занять спортом/Фото:Unsplash

Наразі вчені працюють над пошуком низькомолекулярних модуляторів білка, які будуть ефективними для людей.

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