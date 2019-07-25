Замість аналізу крові: розробили спеціальні татуювання для діабетиків

Команда німецьких інженерів з Мюнхенського технічного університету створила спеціальні медичні татуювання, які допоможуть стежити за станом здоров'я людей.

Склад, який забивають під шкіру, вміє реагувати при зміні рівнів глюкози, альбуміну та pH. Якщо в організмі відбуваються зміни, то татуювання змінює свій колір, пише ScienceAlert.

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Татуювання показує зміни рівня глюкози, альбуміну і pH. За цими показниками найлегше визначити, що в організмі почалися якісь проблеми.

Наприклад, альбумін — білок плазми крові, низький рівень якого може свідчити про проблеми з нирками або печінкою, а високий говорить про проблеми з серцем.



Татуювання показує зміни рівня глюкози, альбуміну і pH

Рівень глюкози (цукру) в крові, як відомо, потрібно контролювати при діабеті.

Знижений рівень pH вказує на ацидоз (високу кислотність, зменшення рівня pH), підвищений рівень – на алкалоз (високий вміст лужних речовин).

Барвник для татуювання, який запропонували німецькі вчені, може допомогти пацієнтам з хронічними захворюваннями або людям, які проходять реабілітацію після операцій або травм.



Татуювання може допомогти пацієнтам з хронічними захворюваннями

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