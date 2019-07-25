Замість аналізу крові: розробили спеціальні татуювання для діабетиків

567 Читать новость на русском
Розробили спеціальні татуювання для діабетиків (ілюстрація)
Розробили спеціальні татуювання для діабетиків (ілюстрація) / rd.com

Команда німецьких інженерів з Мюнхенського технічного університету створила спеціальні медичні татуювання, які допоможуть стежити за станом здоров'я людей.

Склад, який забивають під шкіру, вміє реагувати при зміні рівнів глюкози, альбуміну та pH. Якщо в організмі відбуваються зміни, то татуювання змінює свій колір, пише ScienceAlert.

Читайте також: Що їсти, щоб вберегтися від раку товстої кишки

Татуювання показує зміни рівня глюкози, альбуміну і pH. За цими показниками найлегше визначити, що в організмі почалися якісь проблеми.

Наприклад, альбумін — білок плазми крові, низький рівень якого може свідчити про проблеми з нирками або печінкою, а високий говорить про проблеми з серцем.

Татуювання показує зміни рівня глюкози, альбуміну і pH
Татуювання показує зміни рівня глюкози, альбуміну і pH

Рівень глюкози (цукру) в крові, як відомо, потрібно контролювати при діабеті.

Знижений рівень pH вказує на ацидоз (високу кислотність, зменшення рівня pH), підвищений рівень – на алкалоз (високий вміст лужних речовин).

Барвник для татуювання, який запропонували німецькі вчені, може допомогти пацієнтам з хронічними захворюваннями або людям, які проходять реабілітацію після операцій або травм.

Татуювання може допомогти пацієнтам з хронічними захворюваннями
Татуювання може допомогти пацієнтам з хронічними захворюваннями

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Затриманий російський танкер NEYMA: що сталось та останні новини
25 липня
4355
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Діабет
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
20 липня 19:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
7766
Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
11 липня 14:57 Хімічна кастрація: що це, як діє та до кого застосовують
8096
Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
9 липня 11:40 Що таке подагра: симптоми, причини та лікування хвороби
Оксана Вербіцька 16481
Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
7 липня 09:45 Безпечна засмага: як правильно обрати сонцезахисний крем
Юлія Девда 2954
Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
6 липня 08:49 Всесвітній день поцілунків: 7 неймовірно корисних властивостей
Настя Сукач 4333
Новини
Більше новин
Залиште відгук