Замість аналізу крові: розробили спеціальні татуювання для діабетиків
Команда німецьких інженерів з Мюнхенського технічного університету створила спеціальні медичні татуювання, які допоможуть стежити за станом здоров'я людей.
Склад, який забивають під шкіру, вміє реагувати при зміні рівнів глюкози, альбуміну та pH. Якщо в організмі відбуваються зміни, то татуювання змінює свій колір, пише ScienceAlert.
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Татуювання показує зміни рівня глюкози, альбуміну і pH. За цими показниками найлегше визначити, що в організмі почалися якісь проблеми.
Наприклад, альбумін — білок плазми крові, низький рівень якого може свідчити про проблеми з нирками або печінкою, а високий говорить про проблеми з серцем.
Татуювання показує зміни рівня глюкози, альбуміну і pH
Рівень глюкози (цукру) в крові, як відомо, потрібно контролювати при діабеті.
Знижений рівень pH вказує на ацидоз (високу кислотність, зменшення рівня pH), підвищений рівень – на алкалоз (високий вміст лужних речовин).
Барвник для татуювання, який запропонували німецькі вчені, може допомогти пацієнтам з хронічними захворюваннями або людям, які проходять реабілітацію після операцій або травм.
Татуювання може допомогти пацієнтам з хронічними захворюваннями
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