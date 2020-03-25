Замість модного одягу – маски: українські швейні підприємства перепрофільовують

Деякі українські підприємці на час карантину перепрофілювали виробництва. До прикладу, у Львові ще кілька тижнів тому шили брендовий одяг, а зараз – захисні маски. Скільки треба, аби створити одну захисну маску і в яких ще містах є схожі ініціативи – читайте далі.

Львів

У Львові на одному з підприємств тканини для фірмових футболок відклали. Однак роботу працівники не припинили – шиють тепер захисні маски. Щоб пошити 1 достатньо 3 хвилини.

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"Маска тришарова. Всередину вставляємо фільтр, який служить захистом. Маска проста в пошитті, нічого складного немає. Віримо в те, що вона захищає людей", – розповіла швачка Галина.



Швачка Галина / Фото: скриншот з відео

Ідея шити дефіцитний товар виникла одразу після оголошення пандемії коронавірусу. Керівники зазначили, що найголовнішим стимулом було зберегти роботу для працівників. Створюють маски і в цеху, і віддалено – вдома.

За день на фабриці виготовляють до 4 тисяч масок. Ціна однієї маски – 10 гривень. Вироби планують продавати приватним підприємствам.

Як тільки ми оголосили, що будемо шити маски, дуже багато охочих (з'явилося – 24 канал). Насправді ми розуміємо, що потреба саме в приватних структур,

– сказав керівник піар-відділу Тарас Маселко.

Умови праці на час карантину теж особливі. Крім дезінфекції – ще кілька важливих кроків. Перед роботою працівникам вимірюють температуру. Також вони обробляють руки, змінюють одяг на одноразовий. Дезінфекцію проводять кожні 3 години.



1 маску шиють 3 хвилини / Фото: скриншот з відео

Кропивницький

Змінила свою діяльність на час карантину і мережа будівельних магазинів у Кропивницькому. До епідемії коронавірусу вони шили спецодяг для будівельників, поліцейських та рятувальників.

Зараз в аптечних мережах відсутні маски, тому ми вирішили налагодити виробництво таких багаторазових захисних масок у своєму цеху,

– розповіла керівниця виробничого цеху Катерина Брюховецька.

Шиють маски з бавовни та марлі. Вони багаторазові та гіпоалергенні. Їх потрібно прати, а потім прасувати. Кравчині запевнили, що термічна обробка вбиває усі мікроби.



Маски шиють з бавовни та марлі / Фото: скриншот з відео

За 3 дні у цеху виготовили приблизно 1000 масок. Третину з них безкоштовно передадуть медикам та правоохоронцям.

Коронавірус в Україні: головне

Станом на 25 березня кількість хворих на коронавірус в Україні перевалила за сотню. З них 4 людини померли, 1 – одужала.

12 березня в Україні оголосили карантин до 3 квітня. Однак згодом уряд ухвалив рішення подовжити його на 30 днів, тобто до 24 квітня.

Країна закрила свої кордони для іноземців з 16 березня. Вже наступного дня припинила також міжнародне авіа- та залізничне сполучення. Українці можуть повернутися на батьківщину власним авто чи пішки. Інших своїх громадян Україна евакуйовує за допомогою спецпотягів і спецрейсів.

25 березня уряд ввів режим надзвичайної ситуації по всій території України.



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