Замість наркозу – гіпноз: нові методи лікування раку
Лікарі використовують гіпноз замість наркозу, щоб заспокоїти пацієнтів під час деяких хірургічних операцій при видаленні пухлин. Тим самим знижується рівень використання лікарських препаратів, що викликають сильну залежність.
Група медиків з медцентру MD Anderson Cancer Center в Техасі навчає деяких пацієнтів зануренню в гіпноз. Їх просять представляти себе в спокійному навколишньому середовищі, а в цей момент хірурги проводять розрізи і виконують операції, пише The Daily Mail.
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Чому відмовляються від наркозу?
Наркоз пов'язаний з цілим рядом тривожних побічних ефектів, включаючи втрату пам'яті і придушення імунної системи. Деякі з цих явищ проявляють себе через кілька місяців після операції. В Америці робляться величезні зусилля для боротьби з опіоїдною залежністю, яку вже називають епідемією.
Гіпноз здатен зменшити больові відчуття
Саме тому все більша кількість лікарів і пацієнтів використовують інші шляхи для боротьби з болем, які не викликають сильних ризиків. Гіпноз є одним з таких напрямків.
Відзначимо, що при наркозу використовується цілий коктейль важких ліків, які зазвичай доставляються в формі газу. Вдихаючи його, пацієнт втрачає свідомість і разом з ним больову чутливість.
Кожен день тільки в Америці по 60 000 осіб проходить через хірургічні операції під загальною анестезією. Як правило, вони вважаються безпечними, проте на 1 млн операцій припадає 1,1 смерті пов'язаних з анестезією щорічно. Але і сам сон під час операції викликає різні побічні ефекти. Серед них втрата пам'яті, сплутаність свідомості, порушення імунної системи і багато інших.
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