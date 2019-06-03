Заморожені чи свіжі: які овочі та фрукти принесуть більше користі

Заморожені продукти – особливо корисний вибір, якщо ви не збираєтеся їсти фрукти та овочі протягом дня або двох.

Фрукти "комерційно збираються на піку зрілості, а потім швидко заморожуються у рідкому азоті", що допомагає зберегти поживні речовини. Про це йдеться в матеріалі CNN.

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Овочі, призначені для комерційного заморожування, також збирають на піку зрілості, але на відміну від фруктів, перед заморожуванням їх бланшують.

Бланшування – короткочасна обробка продукту окропом або парою перед його подальшою обробкою. У випадку з овочами, бланшування руйнує окислювальні ферменти, що спричиняє знебарвлення, потемніння і втрату смаку, але бланшування також змінює структуру клітковини, роблячи овочі м'якшими, менш хрусткими й більш зручними для жування.

В чому користь заморозки

Коли ви порівнюєте свіжу стручкову квасолю в магазині з замороженою, остання майже завжди містить більше поживних речовин, тому що вони були зібрані і оброблені на піку якості,

– зазначив вчений.

За словами Джина Лестера, стиглі овочі, вирощені на фермі, будуть перевершувати заморожені з погляду поживної цінності, але тільки якщо ви їх з'їсте протягом дня-трьох.

Поради дослідників щодо вибору фруктів та овочів:

Обирайте заморожені овочі без соусу та солі, фрукти – без цукру.

Уважно огляньте упаковку і відчуйте її вміст. Заморожені фрукти та овочі мають бути твердими, а не м'якими або вологими. Ви повинні відчувати окремі шматочки, а не суцільний блок, який вказує на те, що вміст розтанув і був заморожений повторно. Кристали льоду на упаковці – ознака відтавання і повторного замерзання.

Зберігайте фрукти та овочі в у задній частині морозильної камери, щоб вони частково не відтанули, коли відкриватимете її.

Приготування на пару або в мікрохвильовій печі – найкращий спосіб зберегти поживні речовини в овочах.

Після нагрівання стисніть лимон над замороженими овочами. Це компенсує втрати вітаміну С, а також зробить овочі більш яскравими і свіжими на смак.

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