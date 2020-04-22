Занадто пізно звернулися: у двох братів, які померли на Буковині, підтвердили коронавірус

У Чернівецькій області з різницею у два дні померли два молоді рідні брати. Про те, що у них таки підтверджений коронавірус, стало відомо після того, як їх поховали.

Хлопців не вдалося врятувати, оскільки вони пізно звернулися до лікарні. Про це пише місцеве видання "Молодий буковинець", посилаючись на слова голови Чернівецької ОДА Сергія Осачука.

Попередня інформація На Буковині від коронавірусу з різницею в день померли двоє молодих братів

Коли вони звернулися до лікарні – було вже пізно. Буквально за одну добу люди помирають,

– наголосив Сергій Осачук.

20-річного Андрія та 24-річного Івана поховали в один день у рідному селі Їжівцях, що у Сторожинецькому районі на Буковині. На похорон прийшло багато односельців хлопців, пише "Молодий буковинець".

Через карантин труни з тілами юнаків не заносили до церкви, а відразу відвезли на кладовище. Люди, з урахуванням карантинних заходів, тримали дистанцію одне від одного.

Похорон двох братів на Буковині, які померли від коронавірусу / Фото "Молодий буковинець"

Загалом вже від коронавірусу у Чернівецькій області померли 28 осіб. 19 з них мали підтверджені діагнози COVID-19, ще 9 – мали підозру. Чернівецька область наразі має найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусу серед регіонів (якщо не брати дані зі столиці) – 1053, з хороших новин те, що 32 пацієнтам з цієї кількості вже вдалося одужати.

Де розташоване село, у якому жили брати, які померли від коронавірусу