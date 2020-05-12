Чому фізична активність настільки важлива для здоров’я опорно-рухового апарату

Рух – це життя! Малорухомий спосіб життя та неправильне харчування ослаблюють опорно-руховий апарат людини. Це часто стає причиною виникнення болі в м’язах чи суглобах, переломів і деформацій кісток. Чому так важливо дотримуватися фізичної активності – читайте далі.

Саме активний спосіб життя зміцнює кістки та розвиває стійкість організму до травм. До прикладу, після 40 років чимало осіб скаржиться на запалення у хребті і суглобах.

Профілактикою захворювань опорно-рухової системи треба займатися якомога раніше і своєчасно звертатися до медиків при появі перших симптомів порушень роботи суглобів та пошкодженні м’язів.

Здоров’я опорно-рухового апарату: які заняття рекомендовані

Ходьба та біг

Піша ходьба, пробіжка і вправи на свіжому повітрі не лише зміцнюють опорно-руховий апарат, а й підвищують вміст кисню в крові, зміцнюють серце, підвищують тонус організму, дозволяють позбутися стресу.

Вправи на свіжому повітрі зміцнюють опорно-руховий апарат / Фото Getty Images

Так, медики рекомендують щодня проходити близько 10 кілометрів, що може зайняти дві години. Однак при малорухливому способі життя для початку навіть 30 хвилин прогулянки приносять велику користь.

Додамо, що фізичною активністю треба займатися поступово, зважаючи на вашу підготовку. Звісно, бувають спортивні травми, які призводять до болю у спині, а також травми сухожиль, зв'язок, м'язів і суглобів. У такому випадку можна застосувати Вольтарен Форте.

Потужний протизапальний засіб з подвійною концентрацією діючою речовини1 зменшує запалення та допомагає при лікуванні сильного болю в суглобах, м'язах та спині2 аж до 12 годин3.

1 У порівнянні з препаратом ВольтаренЕмульгель, емульгель для зовнішнього застосування 1%.2 Згідно з інструкцією для медичного застосування лікарського засобу. 3 Predel at al, 2012 (Предел ат ал 2012)

Розтяжка

Вправи для розтяжки допомагають нормалізувати і оптимізувати тонус майже всіх груп м’язів, а також зміцнюють спину і покращують поставу.

Розтяжка оптимізує тонус майже всіх груп м’язів / Фото: Pixabay

Крім того, завдяки розтяжці покращується психічний стан людини, знімається фізична і психічна перевтоми.

Йога

Під час заняття йогою витягується хребет, знімається напруга та втома з усіх відділів. У такий спосіб полегшується навантаження на опорно-руховий апарат.

Існує чимало способів і варіацій заняття фізичною активністю, відтак можна обрати саме те, що приносить задоволення.

Йога позитивно впливає на опорно-руховий апарат / Фото: Getty Images

Що відбувається з організмом при відсутності фізичних вправ

Під впливом фізичних вправ відбуваються значні зміни в м'язах. Якщо м'язи перебувають у тривалому спокої – вони починають слабшати, зменшуються в об’ємі і стають в'ялими.

Регулярні заняття спортом сприяють зміцненню м’язів, вони не лише краще розтягуються, а й стають більш твердими. Їхнє зростання відбувається за рахунок потовщення м'язових волокон.

Регулярні заняття спортом сприяють зміцненню м’язів / Фото: Getty Images

Наголосимо, що кожній людині необхідно обирати саме ті фізичні навантаження, які вона може виконувати, зважаючи на загальну функціональну спроможність організму і особливості, що пов'язані з ймовірними захворюванням.

Так, скажімо, при деформації грудної клітки – треба обережно виконувати вправи, що створюють навантаження для серцево-судинної і дихальної систем.

У випадку деформації ніг – необхідно помірно робити вправи з підйомом тягарів, обмежувати тривалу ходьбу або біг.

Регулярні фізичні вправи у поєднанні зі збалансованою дієтою та веденням здорового способу життя – головний секрет, який найкраще зберігає здоровими всі частини опорно-рухового апарату!

Спорт і здорове харчування покращують самопочуття і здоров’я опорно-рухового апарату / Фото Getty Images