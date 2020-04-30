Як доглядати за собою та підтримувати фізичну форму в домашніх умовах

Два місяці весни вже позаду, карантин вічно тривати не буде, тому прийшов час "худнути до літа". І зараз в нас є для цього більше часу, аніж будь-коли.

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Якщо ви відкладати заняття спортом, бо не вистачало часу через роботу, затори, посиденьки з друзями, фільми в кінотеатрах, концерти і подорожі, то зараз всі ці причини зникли. Наші фітнес браслети шоковані такою мінімальною кількістю кроків в день, адже дорога з кімнати на кухню – не така вже й довга, а тарілка з їжею – зовсім не спортивний інвентар. Калорії, які ми споживаємо, відображаються на нашому тілі. І все було б нічого, якби коронавірус прийшов до нас десь в холодну пору року. Це можна було б замаскувати в широкі светри і об’ємні куртки. Проте зараз весна і такий варіант нам не підходить. Тому не лише книгами, віддаленою роботою, самоосвітою і онлайн екскурсіями можна зайнятись на карантині. Звісно, справи для душі – добре. Але про тіло і власне здоров’я забувати точно не варто.

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Сьогодні говоримо про спорт на карантин, а тобто – в домашніх умовах. Але також розповімо, де дозволено займатись і за межами чотирьох стін.

Карантинний спорт

Який вид спортивних занять ви б не обрали – йога, пілатес, функціональне тренування, кардіо, зумба чи танці – є найголовніше правило – обов’язкова розминка. Особливо це потрібно зараз, коли ми мало рухаємось, бо підриватись з ліжка і починати займатись без цього етапу не варто. Чому? Все через те, що результатом можуть стати травми.

Що дає розминка

підвищує еластичність м'язів, зв'язок і сухожиль;

розігріває "холодні" м'язи;

знижує рівень травматизму: вивихів, розтягнень, переломів, защемлень та інших травм;

позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи, поступово збільшуючи швидкість роботи серця, а не різко і швидко;

покращує роботу дихальної системи;

прискорює кровообіг;

прискорює обмін речовин;

насичує тіло киснем, який сприяє підвищенню витривалості.

Здається цього достатньо, аби зрозуміти, що розминка – важлива.

І навіть якщо ви займаєтесь за відео програмами і там немає розминки, то це не означає, що її й немає бути. Навіть професійні спортсмени, які тренуються ледь не щодня, виконують базовий набір вправ на все тіло.

Головні правила розминки:

достатньо 5-10 легких вправ впродовж 10 хвилин (згадайте вправи з шкільної фізкультури);

виконуйте розминку до відчуття "розігріву" м’язів;

ніколи не забувайте про розминку.

По завершенню – відновлюємо дихання, даємо 2-3 хвилини організму на відпочинок і переходимо до основної частини тренування. Що обрати – вирішувати вам та керуватись власними вподобаннями.

Функціональне тренування

Звісно, можна пригадати всі вправи, які ми робили чи бачили як робили інші в тренажерних залах. Багато з них і справді можна виконувати вдома, гантелі можна замінити пляшками з водою чи стрічками для фітнесу, які зроблять ваше тренування більш інтенсивним, дієвим і складним. А якщо пригадати вправи важко, то інтернет завжди готовий допомогти.

Тренерів багато, а тренувань ще більше. Але сьогодні згадаємо про найвпливовіших фітнес-блогерів за версією Forbes.

Наприклад, Кайла Ітсінес. На її сторінку в інстаграмі підписано понад 12 мільйонів людей. Там можна знайти інформацію про харчування та відео тренування. І, до слова, багато з них саме для домашнього виконання.

За кількістю фоловерів, Кайлу наздоганяє Дженніфер Селтер. Її тренування можна знайти також на ютубі, а додатково інвентарю не потрібно. Тож такі тренування ідеально підходять для карантинного спорту.

Джо Вікс на своїй сторінці в ютубі має чимало тренувань для чоловіків. Не тільки ж жінкам потрібно худнути і покращувати форми до літа. А також блогер та тренер розповідає у своїх соцмережах про харчування та ділиться рецептами.

Останнім часом популярності набирають марафони, їх різновидів чимало, але зараз саме про фітнес-марафони. Якщо грошей витрачати не хочеться, то безкоштовні марафони можна знайти в української фітнес-блогерки Тетяни Федорищевої та чимало тренувань на все тіло на ютуб-каналі.

Також безкоштовні марафони проводить перший в Україні клуб з фітнес-боксингу FITGY.X. Усі тренування, які поєднують в собі елементи фітнесу та боксингу, можна знайти на ютуб-каналі клубу. Тренери обіцяють, що за 33 хвилини тренування можна спалити 500 калорій.

Час спробувати нове

Якщо ж функціональні тренування вам не до вподоби або ви хочете просто спробувати щось нове для себе, тоді зумба, пілатес, степ-аеробіка та йога можуть урізноманітнити ваше спортивне життя. До слова, йога – не тільки фізична методика, але й духовна, яка може допомогти досягнути обраний психічний та духовний стан. Але зауважте, що атмосфера повинна бути спокійною, тому коли на карантині вся сім’я цілодобово перебуває вдома, досягнути тиші та сконцентруватись важко. Але спробувати можна.

З часом для багатьох йога стає стилем життя, адже це комплексний розвиток тіла та свідомості. Йога допомагає заспокоїти думки та знайти острівок гармонії у світі, в якому безліч проблем, нестабільності, страху та суму. Якщо обираєте цей варіант, тоді рекомендуємо для занять йогою канал американки Тари Стайлс.

А що робити бігунам

Якщо заняття в тренажерних чи фітнес залах ще можна адаптувати на домашній лад, то щоденні пробіжки на карантині можуть не тільки стати небезпечними для здоров’я, але й для гаманця. Пробіжка на мінімум 17 тисяч гривень – недешеве задоволення. Це ж як потрібно любити бігати? Але зараз не до жартів.

Бігати на спортивних майданчиках і стадіонах не вийде, як і в парках, скверах чи лісових зонах. Всі ці місця підпадають під заборону Кабміну. Але ці обмеження можна обійти, якщо ви візьмете з собою на прогулянку домашню тварину, і мова не лише про собак.

Якщо ж тварин у вас немає, то слід знати, що бігати вулицями міста не заборонено, проте слід уникати громадських місць, до яких відносяться і зупинки громадського транспорту.

При цьому можна бігати в лісі. Але за умови, що він не відноситься до лісопаркової частини. Там вже діють обмеження, що і на парки та сквери.

Під час пробіжки не забувайте, що не можна торкатись обличчя. Дотримуйтесь дистанції з іншими людьми. А після повернення з пробіжки мийте руки з милом, а краще – сходити в душ.

З фізичними вправами, які зроблять наше тіло кращим, трохи розібрались. Але чималу роль відіграє стан шкіри, її еластичність та зволоженість.

Сухість шкіри на порядку денному

Найпоширеніша проблема зараз – сухість шкіри рук. Звісно, ці літри антисептиків мають й іншу сторону медалі. А до цього ще додаємо сезонний фактор, який теж впливає на стан шкіри. І погіршується він саме на початку весни, коли шкіра страждає від нестачі ультрафіолету і браку потрібних вітамінів і меланіну. Наше постійне перебування вдома, без сонця та свіжого повітря – ще те випробування.

Що ж робити

Пити воду. А краще – збільшити її норму. Саме так ви зволожуєте організм.

Включіть в раціон продукти, що містять вітаміни А і Е. Це яєчний жовток, морква, морська риба, шпинат, рослинна олія (наприклад, оливкова олія холодного віджиму).

Вживайте вітаміни, які впливають на регенерацію та відновлення шкіри. (жиророзчинні вітаміни А і Е). Їх можна вживати як внутрішньо, так і зовнішньо, наносячи на шкіру вітаміни в краплях або видавлюючи з капсул.

Виключіть з раціону продукти, які викликають сухість шкіри: копченості, консервовані продукти, що містять оцет, соління. Куріння та алкоголь також можуть стати причиною погіршення стану шкіри.

Мисліть позитивно, не панікуйте, правильно харчуйтесь, знаходьте час на тренування, не лінуйтесь та обов’язково добре спіть. Адже регулярний здоровий сон також зміцнює імунітет. А це, в період пандемії коронавірусу, ще важливіше, ніж будь-коли до цього.

Проєкт створено за підтримки МХП.