Запалені лімфовузли: як відрізнити "поганий вузол" від "нормального"
Запалення лімфовузлів виникає як наслідок тієї чи іншої хвороби. Лімфатичні вузли неймовірно важливі для організму і виконують функцію фільтрів рідини для (лімфи) тканини. Іноді вузли можуть збільшитися внаслідок застуди, а іноді причини можуть бути серйознішими.
Лікарка-інфекціоніст Олена Луцька розповіла, які симптоми лімфаденіту. Коли збільшені лімфовузли становлять загрозу та потребують подальшої діагностики, а коли турбуватися не слід.
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Тому абсолютно нормально, коли лімфовузли шиї й голови періодично збільшуються, адже їхня функція пов'язана з роботою ЛОР органів.
Однак, якщо лімфовузли збільшені, варто звернути увагу на такі моменти
Чи є симптоми інфекції верхніх дихальних шляхів, вухах, кон'юнктивіт, кашель, ураження шкіри.
Чи є лихоманка, порушення загального стану.
Чи був контакт з тваринами, особливо котами
Чи є проблеми з зубами, чи були недавно стоматологічні втручання.
Збільшений один лімфовузол, група чи декілька груп.
Характер самого лімфовузла.
При неправильному лікуванні запалення може поширитися по всьому організму
Лімфовузол вважається нормальним, якщо він:
- розміром до 2 см
- еластичної консистенції
- не болить
- рухливий, не з’єднаний з іншими тканинами
- шкіра над ним не змінена
Якщо лімфовузол болить, шкіра над ним гаряча, почервоніла, потрібно звернутися до лікаря – може знадобитися хірургічне втручання.
Лімфовузли можуть запалюватися також під пахвами та в паху
Лімфовузол, який потребує додаткового дослідження:
- понад 2 сантиметри, безперервно збільшується протягом понад 2 тижні й не має тенденції до зменшення протягом 4-6 тижнів;
- особливо повинні насторожити збільшення надключичних лімфовузлів;
- щільний лімфовузол.
- лімфовузли нерухомі, з'єднані між собою чи з навколишніми тканинами.
- немає ознак гострого запалення;
- "поганий" лімфовузол, як правило, не болить;
- шкіра над ним може покритися виразками.
Залежно від ситуації, лікар може запропонувати додаткові обстеження: загальний аналіз крові, маркери інфекцій, біопсію лімфовузла й інші.
На даний момент немає переконливих доказів користі УЗД, воно не допомагає лікареві відрізнити доброякісний лімфаденіт від злоякісного.
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