Запалені лімфовузли: як відрізнити "поганий вузол" від "нормального"

Запалення лімфовузлів виникає як наслідок тієї чи іншої хвороби. Лімфатичні вузли неймовірно важливі для організму і виконують функцію фільтрів рідини для (лімфи) тканини. Іноді вузли можуть збільшитися внаслідок застуди, а іноді причини можуть бути серйознішими.

Лікарка-інфекціоніст Олена Луцька розповіла, які симптоми лімфаденіту. Коли збільшені лімфовузли становлять загрозу та потребують подальшої діагностики, а коли турбуватися не слід.

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Лімфовузли — що це? Лімфовузли – це утворення, розташовані уздовж лімфатичних судин по всьому тілу. Служать вони своєрідними "фільтрами".

Тому абсолютно нормально, коли лімфовузли шиї й голови періодично збільшуються, адже їхня функція пов'язана з роботою ЛОР органів.

Однак, якщо лімфовузли збільшені, варто звернути увагу на такі моменти

Чи є симптоми інфекції верхніх дихальних шляхів, вухах, кон'юнктивіт, кашель, ураження шкіри.

Чи є лихоманка, порушення загального стану.

Чи був контакт з тваринами, особливо котами

Чи є проблеми з зубами, чи були недавно стоматологічні втручання.

Збільшений один лімфовузол, група чи декілька груп.

Характер самого лімфовузла.



При неправильному лікуванні запалення може поширитися по всьому організму

Лімфовузол вважається нормальним, якщо він:

розміром до 2 см

еластичної консистенції

не болить

рухливий, не з’єднаний з іншими тканинами

шкіра над ним не змінена

Якщо лімфовузол болить, шкіра над ним гаряча, почервоніла, потрібно звернутися до лікаря – може знадобитися хірургічне втручання.



Лімфовузли можуть запалюватися також під пахвами та в паху

Лімфовузол, який потребує додаткового дослідження:

понад 2 сантиметри, безперервно збільшується протягом понад 2 тижні й не має тенденції до зменшення протягом 4-6 тижнів;

особливо повинні насторожити збільшення надключичних лімфовузлів;

щільний лімфовузол.

лімфовузли нерухомі, з'єднані між собою чи з навколишніми тканинами.

немає ознак гострого запалення;

"поганий" лімфовузол, як правило, не болить;

шкіра над ним може покритися виразками.

Залежно від ситуації, лікар може запропонувати додаткові обстеження: загальний аналіз крові, маркери інфекцій, біопсію лімфовузла й інші.

На даний момент немає переконливих доказів користі УЗД, воно не допомагає лікареві відрізнити доброякісний лімфаденіт від злоякісного.

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