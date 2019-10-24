Запалення ясен: перші симптоми та лікування

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Запалення ясен
Запалення ясен / Unsplash

Очевидно, що якщо з зуба йде кров, то це свідчить про захворювання ясен. Проте існує безліч неочевидних ознак, які можна виявити на ранніх стадіях.

Запалення та кровоточивість ясен можуть призвести до випадіння зубів, тому дуже важливо одразу піти до лікаря, повідомляє лікарка-стоматологиня Мар'яна Коршинська.

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Неочевидні симптоми запалення ясен

  • Неприємний запах з ротової порожнини;
  • Почервоніння та набряк ясен;
  • Присмак гною;
  • Дискомфорт;
  • Буває незначна гіперчутливість, через оголення шийок зуба;
  • Рухомість зубів;
  • Зміщення зубів (зуби неначе розходяться, з‘являються ширші проміжки)

Як лікувати запалення ясен

Існує дві хвороби ясен – гінгівіт та пародонтит

Слідкуйте за гігієною ротової порожнини, адже наліт на зубах та яснах – комфортне середовище для бактерій, які провокують гінгівіт.

Обов'язково регулярно відвідуйте стоматолога, адже періодична чистка допоможе запобігти утворення каменів. 

Якщо у вас вже є запалення ясен, краще не починайте лікування у домашніх умовах, а сходіть до лікаря. Він зможе встановити точний діагноз і виписати належне лікування. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Стоматологія
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